Исторический рекорд: в Киеве безморозный период длился 225 дней
Источник:Центральная геофизическая обсерватория
В столице впервые с 6 апреля температура опустилась ниже 0 градусов. Однако до конца ноября еще следует ожидать плюсовой температуры.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. По данным наблюдений метеостанции, 17 ноября в Киеве впервые нынешней осенью температура воздуха снизилась до минус 1,2 градуса.
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"Это свидетельствует об окончании безморозного периода, продолжавшегося с 6 апреля", – отметили метеорологи.
Зафиксировали рекорд
В обсерватории рассказали, что многие годы первые заморозки в Киеве фиксировали 21 октября. Что касается средней продолжительности безморозного периода, то он обычно был 197 дней.
Самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 годах – всего 144 дня, а рекордно длинный – 225 дней зафиксирован в этом году,
– сообщили метеорологи.
Добавили, что метеорологическое начало зимы приходится на 29 ноября. Это средняя дата перехода.
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