Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко заметила, что "Рико" был серьезно ранен во время российского обстрела. Это произошло 13 января.

Как "Сирена" спасла жизнь "Рико"?

Командир экипажа БПЛА 41 ОМБр "Рико" рассказал, что познакомился со своей девушкой в 2023 году на Харьковщине. Она была пилотом. Его это поразило, потому что он раньше не видел, чтобы женщины были на боевых должностях. По его словам, тогда он влюбился. Они работали вместе, однако их разделили. Уже через год они снова встретились.

"Рико" ранили 13 января, когда они ехали на ротацию поменять боевых побратимов. В их боевую машину влетел FPV. Это был рассвет. Они находились за 1,5 – 2 километра от врага, который обстреливал все машины.

Водитель зажал педаль, продолжил движение по минному полю. "Рико" открыл дверь со своей стороны, выбросился из машины. К сожалению, с моей стороны дверь заклинило после удара. Поэтому я увидела, что с его стороны двери шатаются, и взяла свой автомат, перелезла и вывалилась из машины посреди поля. С массивным кровотечением и ранением он бежал ко мне, я бежала к нему. Так мы встретились посреди поля и бежали в укрытие,

– вспомнила оператор БПЛА 41 ОМБр "Сирена".

По словам "Рико", он не понимал, что ранен, и бежал по полю. Однако споткнулся на ступеньках и упал. Девушка увидела, что у него ранение правой голени и начала очень быстро действовать, наложила турникет. Это спасло жизнь бойцу.

Через полчаса на помощь пришли парни из соседнего блиндажа. 300 метров они ползли с раненым к их блиндажу. В это время пролетал российский FPV, поэтому пришлось и прятаться.

Мы спасли ему ногу, отогрели его. Ожидание – это очень сложно. Потому что у меня было осколочное ранение лица. В двух глазах были осколки. Была контузия, уже вторая. Мы ждали эвакуации 12 часов, потому что к нам не могли приехать. Была очень большая угроза вражеских БПЛА,

– сказала "Сирена".

Когда приехала эвакуационная машина, в 10 метрах от нее прилетел еще один дрон. Но машина была на ходу, поэтому удалось выбраться благодаря водителям. У "Рико" было две операции, но осколки остались. Сейчас влюбленные продолжают службу и делают все, чтобы одолеть вражеское войско.

