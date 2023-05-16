Каждую ночь боится лечь спать: щемящая история мальчика, живущего в 10 километрах от фронта

Даже, несмотря на близость к боевым действиям и линии разграничения, в селах Донетчины продолжают жить люди, в том числе дети. Только в разбитом Ямполе в Донецкой области остается 17 детей.

Журналисты пообщались с мальчиком Димой, живущим в Ямполе. Следует напомнить, что оттуда до линии фронта всего 10 километров.

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Семья Димы не уехала ни в начале полномасштабного вторжения, ни во время оккупации. Да и сейчас не собирается. На вопрос журналистов о будущем ребенок ответил, что хочет стать военным и защищать Украину. По его мнению, защитник должен быть в бронежилете, с каской и автоматом. Ну и, конечно, быть серьезным и ничего не бояться.

Когда журналисты спросили, боится ли чего-нибудь мальчик, он сказал, что ничего. Однако затем уточнил:

Боюсь, что прилетит.

Ребенок боится спать дома

После "прилета" рядом, когда погиб сосед мальчика, он боится спать в доме и каждый вечер спускается в подвал.

Как живет Дима в разрушенном Ямпеле / Фото LIGA.net

В поселке осталось 17 детей. У себя дома их собирает единственная учительница: помогает проходить тесты и подключаться к онлайн-урокам. Сарайчик со старлинком и генератором у ее дома гордо называется "образовательно-консультационным пунктом".

К сожалению, в населенных пунктах, расположенных близко к линии фронта, продолжают жить дети. Их родители отказываются от эвакуации по разным причинам. Как сказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков еще в апреле, власти регулярно уговаривают местное население эвакуироваться.

Знаю, что в непосредственной близости от фронта находится еще 34 ребенка. Недавно туда наведывалась вице-премьер Ирина Верещук. Рассматривается возможность принудительной эвакуации, когда один из родителей унесет ребенка в тыл,

– рассказал местный депутат.

И это происходит, несмотря на то, что в населенных пунктах, расположенных на линии фронта, напряженная ситуация с водоснабжением, электричеством, отоплением и доступом к товарам первой необходимости. Туда регулярно посещают гуманитарные миссии от государственных структур и международных организаций.