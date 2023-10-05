От бармена до боевого медика: история бойца Умки из батальона "Волки Да Винчи"
Боевые медики спасают жизнь своих собратьев на первой линии огня. Часто им приходится оказывать первую помощь пострадавшим воинам, одновременно отстреливаясь от штурмующего позиции врага.
Проект "Украинский Свидетель" опубликовал новое видео с Купянского направления, Харьковщины о бойце с позывным Умкой. Парень воюет в батальоне "Волки Да Винчи".
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До войны работал барменом
До полномасштабной войны Умка работал барменом, а в ряды ВСУ присоединился в конце марта 2022 года, хотя и не имел ни одного боевого опыта. Теперь Умка – боевой медик, спасающий жизнь своих собратьев.
Работа боевого медика в штурмовой роте – это работа штурмовика с функцией оказания первой помощи. То есть это – боец, который просто во время боя приходит на помощь собратьям,
– отмечают в проекте.
Умка рассказал о службе на фронте / Фото проекта "Украинский свидетель"
Воспоминания о самых сложных боях
Парень рассказал журналистам о своих сложных боях. Да, во время одного из них русские войска почти окружили наших ребят и им пришлось с боем отступать. Тогда вражеская пуля попала в лицо одному из собратьев Умки. К счастью, боец выжил.
Умка показал архивные кадры боев на Купянском направлении, их можно увидеть в видео.
Боевой медик "Волков Да Винчи" рассказал о солдатском экшне:
К смерти лучше относиться с юмором
Воин также поделился мыслями о смерти, которую он не раз видел на этой войне.
Впервые я увидел "двухсотого" (убитого) под Бахмутом. Впоследствии я понял, что лучше относиться к этому с юмором. Не сыграют ли с нами злую шутку подавленные эмоции, когда мы наконец-то победим? Я об этом не думаю. Но я уверен, что нам потребуются реабилитационные центры, которые смогут вернуть военных в гражданскую жизнь,
– рассказал Умка.