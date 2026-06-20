"Внезапно выскочил и начал достреливать оккупантов": история бойца ГУР, который после двух травм вернулся на фронт

Мама Виталия Смольковского вспоминает: сын всегда хотел стать военным. Она надеялась, что со временем это увлечение пройдет, но случилось наоборот — мечта, зародившаяся еще в детстве, определила всю его жизнь.

Даже имея возможность оставаться в тылу из-за проблем со здоровьем, Виталий рвался на передовую, где, как считал, был нужен больше всего. А мама могла только ждать звонков и коротких сообщений от сына о том, что с ним все в порядке.

В рамках проекта "Жизнь после потери" Марина Жураховская рассказала 24 Каналу о детской мечте сына, ставшей делом всей его жизни, службе в рядах ВСУ и ГУР, последнем бою Виталия и жизни после его потери.

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Заставлял сестру играть в "войну": о мечте стать военным

Виталий с детства мечтал стать военным. Маленьким он вырезал из дерева пистолеты себе и сестричке, которую заставлял играть с ним в "войну". Ходил в молодежно-спортивную организацию патриотического воспитания, ездил с ней в походы и уверенно говорил, что станет военным.

После окончания 9 класса парень пошел в колледж учиться на электрика, но маме сразу сказал: как только исполнится 18 лет – подпишет контракт и пойдет в армию. Марина признается: удивлялась такому стремлению сына, ведь в семье даже не было военных. Она попыталась отговорить Виталия, но он стремился именно к военной карьере.

"Я, конечно, думала, что он перегорит, передумает. Может, повзрослеет и ему что-то другое понравится. Но нет, он закончил учебу, и 2 июля (2019 года – 24 Канал) ему исполнилось 18 лет, а 29 июля он подписал контракт", – вспомнила Марина Жураховская.

Виталий хотел быть десантником и выбрал 95-ю ОШБр, базировавшуюся в Житомире. Марина вспоминает, с каким восторгом сын рассказывал о прыжках с парашютом, обучении в Австрии и сослуживцах.

"О самой войне почти не рассказывал – не хотел, чтобы я переживала, и всегда говорил: "Мама, у меня все нормально, у меня все хорошо", – вспомнила Марина Жураховская.



Виталий с сестрами / Фото предоставлено 24 Каналу

Выскочил и начал достреливать оккупантов: о невероятном бою в Харьковской области

Побратимы вспоминают Виталия как хорошего и надежного бойца. Он всегда оставался позитивным даже в самых опасных ситуациях. Лучший друг, который воевал с Виталием бок о бок почти три года в 95 ОШБр "Айс", рассказал, что тот как будто всегда готовился к бою и никогда не прятался.

"Айс" вспомнил, как они вместе удерживали позицию под Сулиговкой в Харьковской области, на которую наступали россияне. Они забросали врага гранатами, а потом Виталий выскочил с позиции и начал добивать убегающих оккупантов.

Он выскочил на поле и начал их достреливать, а потом подбежал ко мне, улыбается и говорит: "Ты видел, как я их навалил?". То есть, он не боялся. Он был верен своему делу до последнего и никогда бы не подвел. Надежный, смелый, правильный. На такого человека можно было бы положиться, даже если бы вы его не знали,

– подчеркнул "Айс".



Виталий Смольковский / Фото предоставлено 24 Каналу

Не мог оставаться в тылу: как тайно присоединился к ГУР

Полномасштабное вторжение Виталий встретил под Горловкой на Донбассе. Затем были другие горячие точки: Изюм в Харьковской области и Славянск в Донецкой области. А в 2023 году, после контузии, его признали ограниченно годным и перевели в родной Иванков Киевской области в роту охраны. Но парень не хотел отсиживаться в тылу.

Мне было так спокойно, когда он вернулся. Он был дома, я знала, что он плюс-минус в безопасности. Но он не смог… Он говорил мне: "Мама, я не могу здесь быть",

– поделилась Марина Жураховская.

На службе в Иванкове он пробыл около года, а затем перевелся в Международный легион Главного управления разведки. О намерении перевестись в ГУР маме не сказал ни слова – рассказал уже после перевода.

В составе группы ГУР "Афина" воевал в Торецке, где осенью 2024 года получил ранение в шею. После месяца в больнице и реабилитации снова вернулся в строй. А в мае 2025 года отправился на ротацию в Запорожье.

Возвращался с задания, но его "выследил" дрон: о последнем бою

В последний раз Марина видела сына 30 марта 2025 года – перед ротацией. Однако он постоянно старался быть на связи, чтобы мама не волновалась, и предупреждал, когда уходил на задание, где не было возможности связаться.

В апреле во время обмена из плена вернулся одноклассник Виталия. Он очень хотел встретиться с ним и планировал на несколько дней приехать в Киев. Нужно было лишь на день выйти на задание, но обратно он уже не вернулся. Вечером 12 мая 2025 года он погиб.

"Я всегда волновалась, и вот 13 мая, а он не пишет и не звонит. Но я подумала, может, он просто устал или что-то еще. Ближе к 12 часам мне позвонили и сказали, что он получил ранение, несовместимое с жизнью. Я не очень помню тот разговор. Я только спросила, смогли ли его забрать", – вспомнила Марина Жураховская.

С побратимами сына из ГУР Марина познакомилась только на похоронах. Тогда выжившие ребята рассказали, что произошло на последнем задании Виталия.

В тот день он был с тремя побратимами: "Тони", "Добрым" и "Херсоном". Они возвращались после успешно выполненного задания, но в этот момент их засек российский дрон. Ребята спрятались в подвале, но по ним начали бить. От первого удара погиб Максим Вилисов с позывным "Добрый". От второго удара погиб Виталий.

"Тони" и "Херсон" выжили. Они по-прежнему поддерживают связь с Мариной, приезжают на годовщину смерти Виталия и иногда встречаются с ней. Именно они помогли организовать место памяти о Виталии на Майдане Независимости.

Больше нет радости: о жизни после потери сына

Самое трудное, призналась Марина, поверить, что сына больше нет. Еще в 15 лет он уехал учиться и домой приезжал только на выходные. Она привыкла, что Виталия просто нет дома, что вот он может позвонить или написать сообщение.



Виталий с семьей / Фото предоставлено 24 Каналу

После гибели Виталия маме вернули его телефон. Иногда она просматривает фото на нем и отправляет себе в Telegram. А потом видит сообщение от сына. Знает, что это не он, но сердце каждый раз разрывается от боли.

"Мне так тяжело без него. Как будто больше нет радости в жизни. Ничто мне не помогает. Я уже и к врачам ходила, но ничего не могу сделать с этой пустотой, оставшейся после его гибели, ничем не могу ее заполнить", – поделилась Марина.

Виталий Смольковский – мальчик, который вырезал из дерева пистолеты и заставлял сестру играть с ним в "войну" – осуществил свою детскую мечту и стал военным. Но ценой этой мечты стала его жизнь, а для родных – боль, которая останется навсегда. Как и память о нем, которая будет согревать их сердца.