История капитана Шредера: как нацист евреев от Гитлера спасал

Первый канал немецкого телевидения (ARD) выпустил в свет документальную ленту "Нежелательные" (Die Ungewollten) про капитана Густава Шредера: "морского волка", члена НСДАП с 1933 года, спасителя почти тысячи немецких евреев от гитлеровских концлагерей. Ради спасения евреев он рисковал репутацией и жизнью.

Густав Шредер был, похоже, неисправимым романтиком: его мечтой было море. В 16 лет он сбежал из дома, не окончив школы, чтобы пойти на флот и путешествовать. Его мечта осуществилась: он стал капитаном, прошел тысячи морских миль, видел чужие страны и континенты, штормы и ураганы... В конце концов, капитану Шредеру был доверен круизный лайнер "Сент-Луис" – роскошный многопалубный пароход для морских прогулок известной компании Hapag.



Лайнер Густава Шредера / Фото Press24.net

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Путешествие "Сент Луиса"

Именно этот красавец под командой Шредера и получил весной 1939 года весьма необычное задание: он был арендован 937 немецкими евреями, которые решили сбежать на нем из Германии. В те времена в стране уже бушевали гитлеровские репрессии и погромы, евреев отправляли в концлагеря, а в Рейхе действовали так называемые "нюрнбергские законы", что превратили евреев на врагов, которых изо дня в день преследовали. Поэтому те из них, кто только могли – пытались всеми правдами и неправдами покинуть страну, которую захлестнула коричневая зараза. Евреи, которых принял на борт "Сент Луис", были, очевидно, люди небедные: им хватило денег на билеты на круизный лайнер и на то, чтобы получить туристические визы на Кубу, где они надеялись в безопасности дождаться разрешений на въезд в США.



Густав Шредер / Фото из открытых источников

Поэтому начиналась эта история совсем не так, как началась в свое время история "евреев Шиндлера": никто не сидел в концлагере, не голодал – наоборот, на борту круизного лайнера все было спокойно, игрались дети, а взрослые наслаждались морским путешествием и отличным сервисом. Дискриминация и преследование, которым пассажиры "Сент Луиса" подвергались в течение долгих лет, казалось, остались позади – правда, страх, принесенный в эти годы, никуда не делся. Пассажиры нервничали, переживали за родственников, которые остались в Германии – поэтому, как бы они не делали вид, что речь идет о своеобразном отпуске, но было понятно, что все они – в бегах...

Оказалось, что переживали они не зря. Прибыв на Кубу, эти люди узнали, что, пока они путешествовали – условия выдачи туристических виз для граждан Третьего Рейха изменились, поэтому их въездные визы более не действовали. Из 937 пассажиров сойти на землю разрешили только двум семьям. После пяти дней в порту, несмотря на все усилия капитана Густава Шредера, кубинское правительство заставило покинуть пароход островные территориальные воды. Это вызвало вспышку отчаяния у пассажиров: они прекрасно понимали, что их ждет, если они вернутся в Германию. Один из них даже совершил самоубийство.

Капитан Шредер был вынужден действовать. Он ни в коем случае не желал возвращения своих пассажиров домой – он так же, как и они, осознавал, что их ждет в этом случае. Обсудив ситуацию с руководством компании Hapag, он решил взять курс на Америку. Его план: нелегально добраться до берегов Флориды и высадить пассажиров там. Но из этого ничего не вышло: те же кубинские чиновники, которые выгнали "Сент Луис" из Гаваны, предупредили береговую охрану США и пароход был перехвачен американскими сторожевыми катерами. Это громкое задержание вызвало то, что о путешествии "Сент Луис" с еврейскими беженцами на борту узнал весь мир.

Правительство Гитлера выступило с официальным требованием о возвращении евреев в Германию. Но цель капитана Шредера – защитить его пассажиров от нацистов – была поддержана рядом еврейских организаций США, поэтому сразу американские власти никого не вытурили. Однако, влияния хваленого "еврейского лобби" не хватило: "Сент Луис" получил отказ. Тогда Густав Шредер приказал взять курс на Нью-Йорк и обратился напрямую к президенту Франклину Делано Рузвельту. Великий Рузвельт, враг нацистов и защитник евреев, четко и недвусмысленно высказался... против того, чтобы приютить немецких евреев на американской земле. Так же отказали в убежище и власти Канады.



32-й президент США Франклин Делано Рузвельт / Фото из открытых источников

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Ситуация казалась безнадежной. Топливо на борту заканчивалось. Давление на Густава Шредера осуществлялся со всех сторон: американцы требовали, чтобы его пароход покинул территориальные воды Соединенных Штатов, правительство Гитлера угрожало наказаниями за неповиновение и даже директора компании Hapag, которые долгое время поддерживали своего капитана, "умыли руки". Среди пассажиров началась паника: группа мужчин даже пыталась захватить пароход и уже второй пассажир покончил с собой.

Только благодаря своему спокойствию и наигранной уверенности, капитан Густав Шредер смог удержать ситуацию под контролем. Он заверил пассажиров в том, что даже и не думает возвращать их в Германию. Его новый план состоял в том, чтобы добраться к берегам Великобритании, симулировать в британских территориальных водах аварию и подать сигнал SOS – тогда, по закону, и пассажиров, и команду спасатели должны были доставить на британскую землю.

Но до этого дело не дошло. "Еврейское лобби" США все же сработало, как смогло: "Сент Луис" был допущен в бельгийский порт Антверпен, где пассажиры и покинули его борт. Таким образом, они были спасены – пусть и не надолго. Часть из них поехала в Данию, часть – во Францию, других же приютила Великобритания.

Нацист против нацистов?

Главным консультантом фильма, снятого компанией Ufa-Fiction-Productions, работал Юрген Глевеке, внук Густава Шредера. Он предоставил съемочной группе личные дневники капитана. В интервью, посвященному фильму, он рассказывал о том, что в этом круизе его дед "изменился", освободился от нацистской идеологии – особенно, в тот момент, когда кубинские власти запретили его пассажирам сойти с судна в гаванском порту. Шредер понял, что он является ответственным за них не только, как наемный капитан круизного лайнера, но и, как порядочный человек. Если бы он вернулся со "своими" евреями домой – все они погибли бы в концлагерях.

Капитан на это не пошел. Вместо того, чтобы просто выполнить задачу, поставленную перед ним компанией, он сделал все, чтобы спасти пассажиров. Попал в немилость к властям Кубы, Америки и Канады, не говоря уже о нацистской Германии, разругался с руководством фирмы, которая наняла его, заставил сомкнуть глотки нацистов из состава членов команды "Сент Луиса", которые пытались развернуть пароход обратно в Рейх...

При этом сам он, капитан-цур-зее Густав Шредер был членом Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП), причем вступил в ее ряды еще 1 декабря 1933 года, номер членского билета 3.286.996. То есть, стал нацистом еще тогда, когда это, как сейчас говорят, "не было трендом".

Вступил ли он в ряды НСДАП по убеждениям? Сегодня вряд ли кто-нибудь может дать на это точный ответ. С тех времен в архиве осталась одна-единственная фотография: Густав Шредер позирует вместе с четырьмя своими братьями и у каждого на пиджаке – значок гитлеровской партии. Он одобрительно писал о программе пропагандистских партийных круизов, которую придумали нацисты и назвали "Kraft durch Freude" ("Сила через радость"), он писал в своем дневнике, что "наконец завершились времена без руководства", но его внук, Юрген Глевеке, имеет сомнение в том, что его дед был убежденным нацистом.

По его мнению, Шредер вступил в нацистскую партию из чистого оппортунизма, поскольку имел на руках сына-инвалида, которого он желал как можно лучше защитить и обезопасить. Возможно, он действительно был простым "сочувствующим". В любом случае, утверждает Глевеке, судить его деда следует по его делам, а не за его мыслями. А дела его говорят сами за себя: 935 спасенных от концлагерей евреев.

Действительно, капитан Густав Шредер доказал свою человечность и храбрость делами на борту "Сент Луиса". По словам Глевеке, эти качества его характера гораздо больше подходят к портрету его деда, которым он того запомнил. Шредер был очень спокойным, сдержанным человеком, надежным во всех своих действиях, при этом – ужасно непоседливым. "Он просто не мог и пол часа посидеть спокойно, – вспоминает Глевеке, – то бежал гулять, то садился писать дневник, а то брал лодку и уходил в море, далеко за горизонт". Свои воспоминания о путешествии "Сент Луиса" Густав Шредер также записал: из них вышла целая книга с названием "Бездомные в море" – к сожалению, до наших дней она не дошла, от нее сохранились лишь незначительные фрагменты.

Примечательно и то, что, по воспоминаниям его внука, Шредер никогда не мог рассказать об этом путешествии вслух: начинал, останавливался и молчал после пары предложений... и бросал рассказывать.

Поэтому вряд ли сегодня точно можно понять – что же побудило капитана Шредера на спасение почти тысячи евреев? О подвиге Оскара Шиндлера знают все: возможно, благодаря Спилбергу с его фильмом, возможно – благодаря "евреям Шиндлера", которые остались в живых, а вот о подвиге Густава Шредера, нациста и, однако, глубоко порядочного человека – сегодня мало кто знает.

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