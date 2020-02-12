История о политике и бизнесе: почему Украине не стоит возвращать доступ к российским соцсетям

Нынешней весной истекает срок блокировки "Одноклассников", "ВКонтакте" и mail.ru.

Российские интернет-ресурсы были заблокированы в Украине в мае 2017 года. Президентский указ обязывал провайдеров закрыть доступ к сервисам "ВКонтакте", mail.ru, "Яндексу" и "Одноклассникам". В тот момент эти российские сайты занимали 3, 4, 5 и 9 строчку рейтинга самых популярных ресурсов в Украине.

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Впрочем, "бан" для "Яндекса" продлили на три года еще в 2019 году. Судьбу этого ресурса будут теперь решать в Киеве лишь в 2022-м. А вот срок ограничений для трех других российских компаний никто пока что не продлевал. И чем ближе май 2020-го, тем ближе споры о том, где ставить запятую во фразе "запрещать нельзя разрешать".

Можно предположить, что линия разлома будет нам хорошо знакома. И если сразу вывести за скобки адвокатов Москвы, то остальные разделятся на тех, кто готов мириться с государственным вмешательством в частную жизнь, и тех, кто его не приемлет.

Я помню дискуссию трехлетней давности. Противники запрета говорили о том, что гражданин Украины сам волен выбирать себе сайты и соцсети. Что гражданская сознательность не воспитывается директивами. Что санкции неэффективны. А еще я часто слышал фразу: "Вместо того, чтобы запрещать – создавайте альтернативы".

Лично мне во всей истории с запретом российских интернет-компаний кажутся важными две вещи.

Во-первых, запрет российских сервисов мало чем отличается от запрета российским звездам выступать в Украине. Уже доводилось писать, что условный Киркоров был способен дважды в год собрать в четырех украинских городах-миллионниках концертные залы. Харьков, Одесса, Киев и Днепр суммарно могли обеспечить российскому артисту восемь выступлений. С учетом, что средний гонорар исполнителя его уровня колеблется в районе 15 тысяч долларов, то годовые потери от запрета гастролей – это 120 тысяч долларов. Трехлетний запрет въезда на территорию Украины для артиста равноценен $360 тысячам убытка. Именно столько российские топ-звезды теряют из-за того, что дают концерты в Крыму.

Вся эта история – она не про цензуру, а про бизнес. Санкции инструментальны, их задача – выполнять роль кнута и пряника. Когда несоблюдение украинских законов чревато для физического и юридического лица потерей украинского рынка, емкость которого достаточно велика, чтобы уход с него приводил к ощутимым финансовым потерям. И в этом смысле нет никакой принципиальной разницы между исполнителем популярных шлягеров и крупной интернет-компанией.

Российские социальные сети и почтовые сервисы – это еще и бизнес. Одна из его задач – получение прибыли, и ограничение доступа на украинский рынок выполняет роль "кнута" для тех, кто нарушает национальное законодательство. Сокращает прибыль и уменьшает доход.

Во-вторых, оговорка о том, что получение прибыли – это лишь одна из задач российских интернет-компаний – не случайна. В 2017 году вышла книга "Битва за Рунет". Ее авторы – Андрей Солдатов и Ирина Бороган – очень подробно описывают, как именно российские спецслужбы устанавливали контроль над российским сегментом интернета. В книге рассказано о том, как ФСБ добивалось лояльности со стороны владельцев крупнейших платформ, как разрабатывалось программное обеспечение для слежки и контроля. Как принимались законы, уничтожающие анонимность и дающие спецслужбам доступ к личным данным пользователей.

Авторы книги пишут о том, что российское руководство убеждено, будто все в мире, включая интернет, имеет иерархическую вертикальную структуру. А потому слова Путина о том, что "интернет возник как проект ЦРУ" – всего лишь отражают его собственную картину мира. И в рамках этого подхода Кремль отстраивал суверенное пространство Рунета – подотчетное и подконтрольное государству. "Битва за Рунет" – это лучшее объяснение того, почему украинский сегмент интернета должен быть максимально далек от российского.

Российские интернет-компании, в отличие от своих западных аналогов, остаются продуктом российской политики. Которая имеет мало общего с безопасностью и устойчивостью Украины. И за последние три года не случилось ничего, что могло бы служить аргументом в пользу миролюбия Москвы. Несменяемость ее руководства гарантирует преемственность подходов в отношении нашей страны. Но именно эта неизменность ее политики должна находить зеркальное отражение в преемственности подходов Киева. Какой бы ни была фамилия украинского президента.

И все рассуждения о том, что ограничения бьют по комфорту украинского пользователя, вызывают у меня искреннюю радость. Просто потому, что война всегда бьет по комфорту. И если чье-то пространство персональной жертвы сводится к невозможности доступа к российским соцсетям – за людей стоит порадоваться. Многим повезло намного меньше.

Источник: Крым.Реалии

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