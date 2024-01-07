В Челябинске сгорел Су-34: в поджоге истребителя обвинили 16-летнего юношу

В России под стражу заключили 16-летнего жителя Дагестана. Его обвиняют в попытке поджога истребителя Су-34 на военном аэродроме "Шагол".

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сгорел 4 января – прямо на день рождения главы разведки Кирилла Буданова. В ГУР отметили, что именно они стоят за этой операцией в глубоком тылу врага.

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В России задержан школьник

В России задержали и на два месяца отправили в СИЗО 16-летнего подростка из Дагестана. По версии следствия, он попытался поджечь бомбардировщик Су-34 на челябинском военном аэродроме "Шагол". Если подозреваемого признают виновным, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

По сообщениям российских СМИ, он якобы выполнял это "по указанию украинских спецслужб". Российские спецслужбы заявляют, что юношу завербовали из-за соцсетей. У него якобы изъяли "средства связи и носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами".

Также парню выдвинули обвинения в поджогах объектов в родной республике. Речь идет о пожарах на объектах связи и железнодорожной инфраструктуре в Дагестане, которые произошли в ноябре и декабре 2023 года.

Уничтожение Су-34