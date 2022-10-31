Дело за партнерами: ВСУ отобрали пилотов, готовых учиться летать на современных истребителях

Украина стремится получить от западных партнеров современные истребители, чтобы усилить ПВО и иметь защиту в небе от России. Для этого Украина отобрала группу летчиков, которые готовы обучаться пилотировать современные истребители.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, после того, как Воздушные силы определили группу летчиков, которые могут начать обучение, дело – за западными партнерами.

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Сколько пилотов Украина готова отправить на обучение

Юрий Игнат заявил, что партнеры должны определиться с типом самолетов, которые могут быть предоставлены Украине. В контексте усиления ПВО Украины Игнат заявил, что противовоздушная оборона состоит и из истребительного прикрытия.

Истребители – это самая дорогая вещь... Они имеют большой спектр ракет, которые могут работать на разных дальностях,

– заявил он.

Спикер Воздушных сил рассказал, что авиация Украины - это советские МиГи и "Сушки", крайние из которых наша страна получила еще в 1991 году. По словам Игната, эти истребители не отвечают военным угрозам, "которые ныне несет страна-оккупант, обстреливая Украину мощными крылатыми ракетами".

Игнат заявил, что для Украины насущный вопрос получения истребителей западного образца, в том числе американских самолетов F15, F16. Он сообщил, что для получения самолетов продолжается работа по всем направлениям – дипломатическому и военно-политическому.

Сообщается, что командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук определил группу пилотов, которые готовы учиться пилотировать современные истребители.

Это десятки пилотов, которые могут хоть завтра уехать и учиться. Надо только определиться с техникой, которую нам готовы предоставить партнеры. Эти летчики молоды, перспективны, со знанием английского языка, с боевым опытом,

– рассказал Игнат.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что оптимистично настроен по передаче Украине истребители F-16, F-15 или Gripen. Украина стремится получить современные истребители с самого начала полномасштабного вторжения России.

Если весной Украина просила НАТО закрытое небо, то впоследствии сменила риторику. В Киеве выразили готовность самостоятельно закрытое небо, однако для этого нужны современные самолеты.

Впрочем, в США боятся передавать Украине истребители, чтобы не спровоцировать Россию на эскалацию конфликта.

Летом Алексей Резников сообщал, что есть шанс, что украинские летчики начнут овладевать современной генерацией самолетов. Заявлению Резникова предшествовало то, что Палата представителей приняла решение о выделении 100 миллионов долларов на обучение военных пилотов Украины.

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