"Все будет, и авиация тоже": что побуждает Запад к предоставлению Украине оружия и техники
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что не будет передавать Украине истребители. Однако немецкий таблоид Bild сообщил, что во время встречи в Париже Президента Украины Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном и Шольцем он убеждал их поставить нам именно самолеты и дальнобойное оружие. Пока ответа нет.
Многие лидеры европейских стран занимают в вопросе поставки оружия ожидаемую позицию и ждут, кто сделает первый шаг. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, потом кто-то первый заявляет, что передаст оружие, начинается лавинообразный эффект и все к нему присоединяются.
Обратите внимание Может быть все по аналогии с танками, – Мусиенко сказал, предоставит ли Британия Украине авиацию.
Россия ничего не сможет поделать
По его мнению, с поставкой Украине авиации такая же ситуация.
Посмотрим, кто первый решится в возьмет на себя "ярость" России. Но я сомневаюсь, что она что-то может сделать. Кроме лишь гневных заявлений всяких "отбитых" Медведевых и других спикеров ничего не будет,
– отметил политолог.
Он подчеркнул, что они кричат о "красных линиях", что надо все уничтожить, но ничего не происходит. И в Европе это тоже поняли.
Тизенгаузен напомнил, что так же говорили о танках. В ноябре прошлого года, когда Украина просила танки, отвечали "нет" и отмечали, что и так дают нам достаточно оружия.
"Вспомните первые месяцы войны: Германия предоставила Украине 5 тысяч касок и аптечки. А там, мол, Россия вас "съест", – отметил он.
Получит ли Украина самолеты от Европы: смотрите видео
Будет сюрприз России
По его словам, изменение риторики, политики и практическое предоставление, в частности авиации, зависит от успехов Украины. Когда ВСУ определенные успехи демонстрируем, когда показывает мастерское владение тем оружием, которое нам передают, это укрепляет доверие наших европейских партнеров. Они считают, что оружие в надежных руках – даем им и дальше.
"Я думаю, что все будет, и авиация будет. И хорошо делают, что не говорят, когда начали обучение украинские пилоты и на чем. Сюрприз будет России", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.
Что известно о предоставлении Украине истребителей
- 8 февраля стало известно, что Великобритания займется подготовкой наших пилотов. По словам премьер-министра Великобритании Риши Сунака наших пилотов будут учить на истребителях западного образца.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжают анализировать ситуацию по передаче Украине оружия. Не исключено, что наше государство получит и истребители F-16.
- В Польше заявили, что готовы предоставить нам истребители, однако нужно, чтобы другие страны Североатлантического альянса перед тем приняли такие же решения. Также по этому вопросу высказались в Брюсселе, Лиссабоне и Таллинне.