"Все будет, и авиация тоже": что побуждает Запад к предоставлению Украине оружия и техники

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что не будет передавать Украине истребители. Однако немецкий таблоид Bild сообщил, что во время встречи в Париже Президента Украины Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном и Шольцем он убеждал их поставить нам именно самолеты и дальнобойное оружие. Пока ответа нет.

Многие лидеры европейских стран занимают в вопросе поставки оружия ожидаемую позицию и ждут, кто сделает первый шаг. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, потом кто-то первый заявляет, что передаст оружие, начинается лавинообразный эффект и все к нему присоединяются.

Обратите внимание Может быть все по аналогии с танками, – Мусиенко сказал, предоставит ли Британия Украине авиацию.

Россия ничего не сможет поделать

По его мнению, с поставкой Украине авиации такая же ситуация.

Посмотрим, кто первый решится в возьмет на себя "ярость" России. Но я сомневаюсь, что она что-то может сделать. Кроме лишь гневных заявлений всяких "отбитых" Медведевых и других спикеров ничего не будет,

– отметил политолог.

Он подчеркнул, что они кричат о "красных линиях", что надо все уничтожить, но ничего не происходит. И в Европе это тоже поняли.

Тизенгаузен напомнил, что так же говорили о танках. В ноябре прошлого года, когда Украина просила танки, отвечали "нет" и отмечали, что и так дают нам достаточно оружия.

"Вспомните первые месяцы войны: Германия предоставила Украине 5 тысяч касок и аптечки. А там, мол, Россия вас "съест", – отметил он.

Получит ли Украина самолеты от Европы: смотрите видео

Будет сюрприз России

По его словам, изменение риторики, политики и практическое предоставление, в частности авиации, зависит от успехов Украины. Когда ВСУ определенные успехи демонстрируем, когда показывает мастерское владение тем оружием, которое нам передают, это укрепляет доверие наших европейских партнеров. Они считают, что оружие в надежных руках – даем им и дальше.

"Я думаю, что все будет, и авиация будет. И хорошо делают, что не говорят, когда начали обучение украинские пилоты и на чем. Сюрприз будет России", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Что известно о предоставлении Украине истребителей