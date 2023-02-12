Возможно, мы их уже освоили, – военный эксперт предположил, когда Украина получит самолеты F-16

14 февраля состоится девятая встреча министров обороны стран-союзниц в формате "Рамштайн". Вероятно, на этом заседании объявят решение о предоставлении Украине самолетов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук. По его словам, фактически решение о предоставлении Украине авиации уже принято.

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В ходе встречи "Рамштайн-9" союзники могут только согласовать определенные детали и официально объявить свою позицию.

"Есть очень высокая вероятность, что решение по самолетам для Украины будет положительным", – отметил Харук.

Какие страны могут предоставить Украине истребители F-16

Звучали несколько наименований самолетов, которые могла бы получить Украина. Военный эксперт считает, что наиболее реалистичным вариантом для Украины станут истребители F-16.

Возможно, первыми будут самолеты не из США. Вероятно, это будут те же Нидерланды, к которым Украина уже обратилась с официальным запросом о предоставлении самолетов,

– предположил Харук.

Он добавил, что к авиационной коалиции могут присоединиться и другие страны. В частности, Португалия, дающая Киеву несколько танков Leopard, могла бы выделить несколько единиц F-16. Ведь в целом у этой страны до 30 таких самолетов.

"Также могли бы приобщиться и другие страны. Но, конечно, самая большая надежда на США, у которых на хранении находятся сотни таких самолетов", – отметил военный эксперт.

Андрей Харук рассказал, как самолеты F-16 помогут Украине: смотрите видео

"Есть вероятность, что наши пилоты уже освоили F-16"

По словам Харука, подготовка украинских пилотов, которые могли бы управлять истребителями F-16, должна начаться только после оглашения решения о предоставлении этих самолетов Киеву. Военный эксперт считает, что, учитывая обучение украинских летчиков, Украина может получить первые самолеты примерно через 3 месяца.

Правда, есть определенная вероятность, что наши пилоты уже их освоили. Может быть, просто об этом официально не объявляли. Я надеюсь, что где-то над пустынями Аризоны (штат США – 24 Канал) наши казаки уже осваивают новые боевые машины,

– сказал Харук.

Он добавил, что это только предположение. И как быстро произойдет процесс предоставления Украине самолетов, покажет только время.

Как западные истребители повлияют на ситуацию на фронте

По словам военного эксперта, когда самолеты F-16 появятся в небе Украины, это сразу повлияет на ситуацию на фронте. В первую очередь усилится противовоздушная оборона Украины.

Причем, действие самолетов будет распространяться и на территорию с той стороны фронта, которую враг сейчас считает своим тылом.

"Россиянам уже не удастся так свободно действовать своей авиацией. Они и сейчас действуют под существенным давлением нашей ПВО. А здесь вступят в действие еще и западные истребители", – отметил Харук.

Помощь с воздуха при контрнаступлении ВСУ

Военный эксперт добавил, что F-16 даже в старых, но модернизированных вариантах – это многофункциональный истребитель.

В отличие от МиГ-29 или Су-27, такой самолет может полноценно использовать высокоточное вооружение класса "воздух – поверхность". То есть попадать по наземным целям, используя управляемые авиабомбы. Это также может способствовать нашему потенциальному наступлению,

– сказал Харук.

Вдобавок истребители F-16 помогут сорвать наступательные действия врага. В частности, россияне не смогут наносить удары по нашим узлам коммуникаций.

Авиация для Украины: коротко