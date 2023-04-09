Украине нужны F-16: полковник ВСУ предположил, станет ли "Рамштайн-11" решающим для авиации

В апреле должна пройти 11 встреча министров обороны стран-союзниц в формате "Рамштайн". Авиация является одним из приоритетов Украины. Впрочем, получит ли наше государство западные истребители F-16, зависит от нескольких факторов.

В частности, авиационный вопрос зависит от того, готовы ли летчики и инженерно-технический состав. Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Когда F-16 могут появиться в Украине

Военный эксперт объяснил, если летчики и инженерно-технический состав будут готовы, западные истребители могут появиться в Украине очень быстро после проведения "Рамштайна-11".

Кроме того, западные F-16 имеют свой способ торможения на взлетной полосе, отличающейся от тех самолетов, которые есть у Украины. Сейчас украинские аэродромы еще не оборудованы для этого. Однако всё можно изменять в режиме реального времени.

Однако если подготовки инженерно-технического состава не было, то если на этом "Рамштайне" будет принято решение о передаче, мы увидим самолеты по меньшей мере через 3 – 6 месяцев,

– предположил полковник ВСУ.

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Почему Украине нужны именно F-16

Западные истребители F-16 намного мощнее любого типа российских самолетов. Особенно эффективны модификации, начиная с "блока 50".

Дальность обнаружения локаторов F-16 от "блока 60" и выше – 400 километров. А российские самолеты "видят" на 200 километров. У F-16 ракета AIM-120 AMRAAM идет на 180 километров. То есть F-16 будет видеть российский самолет еще до подхода к Украине – в 400 километрах, а в 200 километрах сможет его сбить,

– объяснил летчик-инструктор.

В то же время, МиГ-29, которые Украина имеет на вооружении, может обнаруживать враждебные цели всего на 70 километров.

Украина работает над авиационным вопросом