Украине нужны F-16: полковник ВСУ предположил, станет ли "Рамштайн-11" решающим для авиации
В апреле должна пройти 11 встреча министров обороны стран-союзниц в формате "Рамштайн". Авиация является одним из приоритетов Украины. Впрочем, получит ли наше государство западные истребители F-16, зависит от нескольких факторов.
В частности, авиационный вопрос зависит от того, готовы ли летчики и инженерно-технический состав. Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Когда F-16 могут появиться в Украине
Военный эксперт объяснил, если летчики и инженерно-технический состав будут готовы, западные истребители могут появиться в Украине очень быстро после проведения "Рамштайна-11".
Кроме того, западные F-16 имеют свой способ торможения на взлетной полосе, отличающейся от тех самолетов, которые есть у Украины. Сейчас украинские аэродромы еще не оборудованы для этого. Однако всё можно изменять в режиме реального времени.
Однако если подготовки инженерно-технического состава не было, то если на этом "Рамштайне" будет принято решение о передаче, мы увидим самолеты по меньшей мере через 3 – 6 месяцев,
– предположил полковник ВСУ.
Свитан допустил, получит ли Украина F-16 на "Рамштайн-11": смотрите видео
Почему Украине нужны именно F-16
Западные истребители F-16 намного мощнее любого типа российских самолетов. Особенно эффективны модификации, начиная с "блока 50".
Дальность обнаружения локаторов F-16 от "блока 60" и выше – 400 километров. А российские самолеты "видят" на 200 километров. У F-16 ракета AIM-120 AMRAAM идет на 180 километров. То есть F-16 будет видеть российский самолет еще до подхода к Украине – в 400 километрах, а в 200 километрах сможет его сбить,
– объяснил летчик-инструктор.
В то же время, МиГ-29, которые Украина имеет на вооружении, может обнаруживать враждебные цели всего на 70 километров.
Украина работает над авиационным вопросом
- В апреле состоится новая встреча в формате "Рамштайн". Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что одним из приоритетов Украины остается авиация и системы противовоздушной обороны
- Кроме того, глава Минобороны отметил, что западные партнеры затягивают с предоставлением Украине современных истребителей, ведь эти системы сложные и нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские пилоты проведут меньше времени по освоению американских F-16, чем планировалось ранее. Дело в том, что в Соединенных Штатах высоко оценили способности наших бойцов.