Зокрема, авіаційне питання залежить від того, чи готові льотчики та інженерно-технічний склад. Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.
Важливо Американський F-16 чи радянський МіГ-29: чому Україні треба західні літаки
Коли F-16 можуть з'явитися в Україні
Військовий експерт пояснив, якщо льотчики та інженерно-технічний склад будуть готові, то західні винищувачі можуть з'явитися в Україні дуже швидко після проведення "Рамштайну-11".
Крім того, західні F-16 мають свій спосіб гальмування на злітній смузі, що відрізняється від тих літаків, що має Україна. Наразі українські аеродроми ще не обладнані для цього. Однак все можна змінювати у режимі реального часу.
Однак, якщо підготовки інженерно-технічного складу не було, то якщо на цьому "Рамштайні" буде ухвалене рішення про передачу, ми побачимо літаки щонайменше через 3 – 6 місяців,
– припустив полковник ЗСУ.
Світан припустив, чи отримає Україна F-16 на "Рамштайн-11": дивіться відео
Чому Україні треба саме F-16
Західні винищувачі F-16 набагато потужніші за будь-який тип російських літаків. Особливо ефективні модифікації, починаючи з "блоку 50".
Дальність виявлення локаторів F-16 від "блоку 60" і вище – 400 кілометрів. А російські літаки "бачать" на 200 кілометрів. У F-16 ракета AIM-120 AMRAAM йде на 180 кілометрів. Тобто F-16 бачитиме російський літак ще до підходу до України – за 400 кілометрів, а за 200 кілометрів зможе його збити,
– пояснив льотчик-інструктор.
Водночас МіГ-29, які Україна має на озброєнні, може виявляти ворожі цілі лише на 70 кілометрів.
Україна працює над авіаційним питанням
- У квітні відбудеться нова зустріч у форматі "Рамштайн". Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що одним з пріоритетів України лишається авіація та системи протиповітряної оборони.
- Окрім того, очільник Міноборони зазначив, що західні партнери затягують з наданням Україні сучасних винищувачів, адже ці системи складні та потребують обслуговування і великих фінансових затрат.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що українські пілоти проведуть менше часу за опануванням американських F-16, аніж планувалося раніше. Річ у тім, що у Сполучених Штатах високо оцінили здібності наших бійців.