Зокрема, авіаційне питання залежить від того, чи готові льотчики та інженерно-технічний склад. Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

Важливо Американський F-16 чи радянський МіГ-29: чому Україні треба західні літаки

Коли F-16 можуть з'явитися в Україні

Військовий експерт пояснив, якщо льотчики та інженерно-технічний склад будуть готові, то західні винищувачі можуть з'явитися в Україні дуже швидко після проведення "Рамштайну-11".

Крім того, західні F-16 мають свій спосіб гальмування на злітній смузі, що відрізняється від тих літаків, що має Україна. Наразі українські аеродроми ще не обладнані для цього. Однак все можна змінювати у режимі реального часу.

Однак, якщо підготовки інженерно-технічного складу не було, то якщо на цьому "Рамштайні" буде ухвалене рішення про передачу, ми побачимо літаки щонайменше через 3 – 6 місяців,

– припустив полковник ЗСУ.

Світан припустив, чи отримає Україна F-16 на "Рамштайн-11": дивіться відео

Чому Україні треба саме F-16

Західні винищувачі F-16 набагато потужніші за будь-який тип російських літаків. Особливо ефективні модифікації, починаючи з "блоку 50".

Дальність виявлення локаторів F-16 від "блоку 60" і вище – 400 кілометрів. А російські літаки "бачать" на 200 кілометрів. У F-16 ракета AIM-120 AMRAAM йде на 180 кілометрів. Тобто F-16 бачитиме російський літак ще до підходу до України – за 400 кілометрів, а за 200 кілометрів зможе його збити,

– пояснив льотчик-інструктор.

Водночас МіГ-29, які Україна має на озброєнні, може виявляти ворожі цілі лише на 70 кілометрів.

Україна працює над авіаційним питанням