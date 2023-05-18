Пересесть из "Жигули" на "Мерседес" легче: какая разница в управлении советских и западных самолетов
Перед овладением американскими истребителями F-16 украинские пилоты должны пройти базовую подготовку на западных машинах. Это может занять до 18 месяцев, ведь говорится о переобучении на бытовом уровне.
Об этом 24 Каналу сообщил главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков. По его словам, пересесть с советского истребителя на западный сложнее, чем из "Жигули" на "Мерседес". Однако это нужно сделать, ведь F-16 могут изменить ход войны.
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В западных самолетах другие единицы измерения
"Это совершенно разные вещи на максимально бытовом уровне – даже в единицах измерения. В советских машинах километры в час, а в западных – футы и узлы", – объяснил военный эксперт.
Также в западных самолетах отличается индикация положения самолета относительно линии природного горизонта.
Какие отличия в управлении советских и западных самолетов: смотрите видео
Катков отметил, что обучение украинских пилотов в Великобритании начнется с винтовых машин, потом они овладеют обучающими реактивными машинами, а уже после этого пересядут на боевые машины.
Сколько будет длиться обучение
"Время подготовки украинских пилотов на F-16 будет зависеть от того, сколько продлится их базовая подготовка", – подчеркнул военный эксперт.
Если речь идет об искусных украинских пилотах, которые в настоящее время объективно имеют самый большой боевой опыт в мире, то их обучение может длиться полгода. В США же говорят о 18 месяцах.Обратите внимание! General Dynamics F-16 Fighting Falcon – одномоторный многофункциональный лёгкий истребитель, разработанный компанией General Dynamics для Воздушных сил США. Украинская сторона неоднократно акцентировала партнерам на необходимости этой авиации в сопротивлении российской агрессии.
Истребители, которые может получить Украина / Инфографика 24 Канала
Украина работает над получением F-16: последние новости
- Украинские чиновники на встречах с иностранными партнерами акцентируют, что Украине крайне нужны истребители F-16, чтобы иметь преимущество в небе над врагом.
- В частности, об этом постоянно напоминал президент Владимир Зеленский во время дипломатического турне по Европе и США.
- "Коалицию истребителей" для Украины уже поддержали Великобритания, Франция и Нидерланды.
- Германия не планирует приобщаться к "коалиции истребителей", потому что этот вопрос якобы не стоит так остро.