Увольнение Мизинцева: в ISW объяснили новую волну ротаций в военном руководстве России

Российское военное командование, похоже, проводит ротацию в руководстве органов управления, связанных с формированием, обеспечением и логистикой вооруженных сил. Заместитель руководителя Росгвардии Алексей Кузьменков заменил Михаила Мизинцева в должности замминистра обороны России.

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали, с чем связаны кадровые пертурбации в военном руководстве России. В частности, почему уволили Мизинцева.

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Мизинцев не выдержал проверки

Увольнение Мизинцева, которого еще называют "сирийским мясником", может быть результатом проверки боеготовности войск Северного флота, которую проводил бывший командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) и связанный с вагнеровцами Михаил Теплинский, недавно переназначенный на неопределенную командную должность оккупационных войск России в Украине.

Проверка Теплинского якобы обнаружила, что российские войска на определенных участках фронта не получают необходимого вооружения.

ЧВК "Вагнера" испытывает значительные проблемы в отношениях с российским логистическим предприятием, и роль Теплинского в выявлении проблем со снабжением может свидетельствовать о том, что российские органы обеспечения вновь сосредоточатся на предоставлении вагнеровцам необходимой логистической поддержки, поскольку связи Теплинского с наемниками хорошо известны.

Российские милитарные блоггеры, как анализирует ISW, также сообщили, что бывший начальник 8 управления генштаба России Юрий Кузнецов возглавит главное управление кадров минобороны России.

Кроме того, Станислав Гаджимагомедов, заместитель начальника главного оперативного управления российского Генштаба заменит генерала Олега Горшенина в должности начальника национального центра управления обороной.

Официальные российские источники пока не подтвердили эти изменения.

Быстрые изменения: поможет ли России ротация военного руководства

Три командных органа, которые, по сообщениям, получают новое руководство в рамках этой перестановки, заслуживают внимания. Дело в том, что эти органы связаны с управлением аспектами формирования российских вооруженных сил, обеспечением войск и надзором за логистикой.

Российский национальный центр управления обороной является органом, ответственным за координацию действий российских вооруженных сил и, в сущности, нервным центром всего минобороны.

Наряду с координационными действиями национального центра управления обороной органы, ответственные за кадровый и материально-технический надзор, способствуют выполнению критически важных функций обеспечения войск.

Российский генштаб, возможно, спешит ввести эти изменения, поскольку в российском информационном пространстве растет страх перед украинским контрнаступлением,

– считают в ISW.

Аналитики добавляют, что эти изменения также свидетельствуют о том, что действующие командиры, ответственные за эти функции, не смогли должным образом способствовать зимней наступательной операции России, которая в основном завершилась без существенных достижений.

"Однако эти изменения вряд ли эффективно создадут условия для того, чтобы российские войска могли вовремя отреагировать на украинское контрнаступление. Эти изменения могут являться частью более широких усилий по реформированию и формализации российских вооруженных сил в долгосрочной перспективе", – резюмировали в ISW.