Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували, з чим пов'язані кадрові пертурбації у військовому керівництві Росії. Зокрема, чому звільнили Мізинцева.

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Мізинцев не витримав перевірки

Звільнення Мізинцева, якого ще називають "сирійським м'ясником", може бути результатом перевірки боєготовності військ Північного флоту, яку проводив колишній командувач повітряно-десантними військами (ВДВ) і пов'язаний з вагнерівцями Міхаїл Теплінський, який нещодавно був перепризначений на невизначену командну посаду окупаційних військ Росії в Україні.

Перевірка Теплінського нібито виявила, що російські війська на певних ділянках фронту не отримують необхідного озброєння.

ПВК "Вагнера" має значні проблеми у відносинах з російським логістичним підприємством, і роль Теплінського у виявленні проблем з постачанням може свідчити про те, що російські органи забезпечення знову зосередяться на наданні вагнерівцям необхідної логістичної підтримки, оскільки зв'язки Теплінського з найманцями добре відомі.

Російські мілітарні блогери, як аналізує ISW, також повідомили, що колишній начальник 8 управління генштабу Росії Юрій Кузнєцов очолить головне управління кадрів міноборони Росії.

Крім того, Станіслав Гаджимагомедов, заступник начальника головного оперативного управління російського Генштабу замінить генерала Алєга Горшеніна на посаді начальника національного центру управління обороною.

Офіційні російські джерела поки що не підтвердили ці зміни.

Швидкі зміни: чи допоможе Росії ротація військового керівництва

Три командні органи, які, за повідомленнями, отримують нове керівництво в рамках цієї перестановки, заслуговують на увагу. Річ у тім, що ці органи, пов'язані з управлінням аспектами формування російських збройних сил, забезпеченням військ і наглядом за логістикою.

Російський національний центр управління обороною є органом, відповідальним за координацію дій російських збройних сил і, по суті, нервовим центром всього міноборони.

Поряд з координаційними діями Національного центру управління обороною, органи, відповідальні за кадровий і матеріально-технічний нагляд, сприяють виконанню критично важливих функцій забезпечення військ.

Російський генштаб, можливо, поспішає запровадити ці зміни, оскільки в російському інформаційному просторі зростає страх перед українським контрнаступом,

– вважають в ISW.

Аналітики додають, що ці зміни також свідчать про те, що чинні командири, відповідальні за ці функції, не змогли належним чином сприяти зимовій наступальній операції Росії, яка в основному завершилася без суттєвих здобутків.

"Однак ці зміни навряд чи ефективно створять умови для того, щоб російські війська могли вчасно відреагувати на український контрнаступ. Ці зміни можуть бути частиною більш широких зусиль з реформування та формалізації російських збройних сил у довгостроковій перспективі", – резюмували в ISW.