Почему Россия перебросила спецназовцев ГРУ в Курскую область: в ISW объяснили цель оккупантов
Источник:ISW
Россия перебросила в приграничные районы Курской области подразделения двух элитных бригад ГРУ. В Кремле объясняют свое решение проведением контрдиверсионных мероприятий и провокаций. Однако ответный шаг России может иметь совершенно другие причины.
Центр информационного сопротивления 19 мая сообщил, что 3 и 22 гвардейские бригады специального назначения развернуты в Теткино Курской области. Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали, почему на самом деле Россия перебросила спецназовцев.
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Россияне, возможно, хотят отвлечь внимание украинских войск
По предварительной оценке ISW, такое развертывание российских войск в приграничных районах, вероятно, является попыткой зафиксировать часть украинских войск в приграничных регионах и рассеять их на критически важных участках фронта.
Ранее сообщалось о подразделениях 3 гвардейской бригады специального назначения в районе Кременной Луганской области, а также о подразделениях 22 гвардейской бригады специального назначения в районе Орехова на западе Запорожской области.
Непонятно, почему российское руководство приняло решение вывести такие подразделения из активных участков фронта в российские тыловые районы, и, возможно, эти подразделения понесли потери в недавних боевых действиях и были выведены и передислоцированы для отдыха и перевооружения. Развертывание этих подразделений в приграничных районах вряд ли будет иметь желаемый информационный или оперативный эффект,
– отмечают аналитики.
Что известно о диверсиях в России
- В России на фоне неудач в Украине растет недовольство, из-за чего нарастает движение сопротивления, которое Кремль пытается подавить. Чуть ли не каждый день в России происходит "хлопок" на разных объектах.
- Например, 17 мая неизвестные якобы обстреляли из гранатомета нефтеналивную станцию "Роснефти" в Брянской области. В результате обстрела в одном из резервуаров образовалась дыра.
- Россияне напуганы тем, что война может прийти в их дома. 17 мая российские пропагандисты снова заявили, что под Калугой якобы упал беспилотник. Местные жители слышали громкие взрывы.
- Также 16 мая неизвестный беспилотник атаковал здание отделения ФСБ в Курской области. БПЛА якобы сбросил боеприпасы, в результате чего даже есть раненные.
- Следует отметить, что Украина не атакует территорию России, что является официальной позицией Киева.