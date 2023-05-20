Почему Россия перебросила спецназовцев ГРУ в Курскую область: в ISW объяснили цель оккупантов

Россия перебросила в приграничные районы Курской области подразделения двух элитных бригад ГРУ. В Кремле объясняют свое решение проведением контрдиверсионных мероприятий и провокаций. Однако ответный шаг России может иметь совершенно другие причины.

Центр информационного сопротивления 19 мая сообщил, что 3 и 22 гвардейские бригады специального назначения развернуты в Теткино Курской области. Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали, почему на самом деле Россия перебросила спецназовцев.

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Россияне, возможно, хотят отвлечь внимание украинских войск

По предварительной оценке ISW, такое развертывание российских войск в приграничных районах, вероятно, является попыткой зафиксировать часть украинских войск в приграничных регионах и рассеять их на критически важных участках фронта.

Ранее сообщалось о подразделениях 3 гвардейской бригады специального назначения в районе Кременной Луганской области, а также о подразделениях 22 гвардейской бригады специального назначения в районе Орехова на западе Запорожской области.

Непонятно, почему российское руководство приняло решение вывести такие подразделения из активных участков фронта в российские тыловые районы, и, возможно, эти подразделения понесли потери в недавних боевых действиях и были выведены и передислоцированы для отдыха и перевооружения. Развертывание этих подразделений в приграничных районах вряд ли будет иметь желаемый информационный или оперативный эффект,

– отмечают аналитики.

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