Украинское IT без фильтров: что происходит сегодня в индустрии
Исследуем закономерности и проблемы, влияющие на то, как работает украинская IT-индустрия. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.
IT-сектор был единственным, которому удалось увеличить экспорт в течение полномасштабного вторжения, согласно данным от IT Ukraine Association за 2022 год.
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Рост IT-отрасли в условиях войны подает надежду, но следует понимать, что эти показатели могли бы быть и выше определенных условий. В самом деле, если подробнее заглянуть в статистику, то можно увидеть несколько иную картину IT-отрасли.
Статистические данные IT поступлений в рынок
Данные НБУ свидетельствуют об обеспечении IT-сферой 7,34 миллиардов долларов валютных поступлений в Украину с начала 2022 года. Экспорт увеличился на 400 миллионов долларов, или на 5,8% по сравнению с 2021 годом. Учитывая, что показатели многих других экспортно ориентированных отраслей состоят только из отрицательных цифр, это удовлетворительный результат. Кроме того, количество IT-специалистов в Украине впервые в истории превысило 300 тысяч.
Однако, чтобы рационально оценить всю информацию, мы видим, что экспорт компьютерных услуг увеличивался в среднем на 26,8% в год с 2015 по 2021 год. Следовательно, наблюдается значительное снижение темпов роста IT-индустрии по сравнению с предыдущими периодами.По пессимистическим прогнозам, существует вероятность того, что в 2023 году IT-индустрия продемонстрирует спад. Хотя некоторые аналитики и прогнозируют рост отрасли. Но следует понимать, что IT-индустрия все еще сталкивается с препятствиями, требующими решения.
Подводные камни IT-сферы
На самом деле, трудно предсказать дальнейшее развитие IT в Украине. По прогнозам, этот год будет чрезвычайно сложным и повлияет не только на IT-индустрию.
Война внесла коррективы в нашу жизнь, мы стали сильнее и устойчивее, чем когда-либо прежде. Научились приспосабливаться к новым обстоятельствам: отключение электроэнергии, частые тревоги, работа в экстремальных условиях, обстрелы – лишь некоторые из вызовов, которые мы научились преодолевать.
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Также, IT-компании принимали и принимают все необходимые меры, чтобы гарантировать бесперебойный рабочий процесс. Но этих мер уже недостаточно и недостаточно просто полагаться на статус-кво. Крайне важно понимать, что могут возникнуть непредсказуемые препятствия, и IТ-индустрия должна быть готова противостоять этим новым вызовам.
Проанализируем, перед какими трудностями встает IТ-рынок сегодня.
1. Сохранение доверия клиентов
Убедить иностранного клиента в том, что следует продолжать работать с украинскими компаниями, является одним из самых больших вызовов. Относительно высокие показатели IТ-индустрии в 2022 году можно объяснить международными контрактами, подписанными до войны. Теперь вопрос состоит в том, будут ли продолжать иностранные компании сотрудничать с украинскими компаниями и трудоустраивать украинских специалистов.
Отрицательные последствия вооруженной агрессии России прогрессивно уменьшают количество иностранных потребителей на внутреннем рынке, а общая тенденция сокращения занятости в мировых IТ-компаниях только усугубляет ситуацию.
Поэтому важно обеспечить работников и офисы всеми необходимыми средствами для качественного предоставления услуг клиентам.
2. Массовые сокращения
Волна увольнений, начавшаяся в конце 2022 года в мировой IТ-индустрии, набирает обороты: за первые три месяца 2023 года без работы осталось 139 тысяч работников. Даже такие гиганты рынка, как Google, Microsoft, Meta, Amazon, Twitter, Apple увольняют своих работников.Компании будут продолжать оптимизировать свои расходы. К примеру, компания Meta, которая уже уволила 11 000 работников в ноябре 2022 года, намерена уволить еще 10 000 специалистов и закрыть 5 000 дополнительных вакансий до конца 2023 года.
Сокращение в ИТ является следствием стремительного роста численности работников во время пандемии COVID-19, требовавшей диджитализации многих отраслей. Однако оказалось, что мировые технологические лидеры, увеличившие свои доходы и штат в десятки раз благодаря миграции клиентов в онлайн, оказались не готовы к этому процессу. Как следствие, растущий спрос на специалистов привел к перенасыщению рынка. А инфляция, нехватка дохода в экономике и нехватка энергоресурсов усложнили ситуацию в отрасли.
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Как следствие, в IT-компаниях Украины продолжают расширять бенчи, оказывая поддержку временно потерявшим проект. Более того, они активно сохраняют рабочие места и оказывают поддержку для специалистов, отправившихся на службу в Вооруженные Силы Украины. В то же время уже вернувшимся помогают интегрироваться в рабочий процесс.
3. Экономический кризис
В 2022 году мировая экономика столкнулась с серьезными вызовами, взаимно усиливающими друг друга. Пандемия COVID-19, война, начатая Россией, и продовольственные и энергетические кризисы, возникшие в результате полномасштабного вторжения, стали источником снижения экономического роста и повлекли за собой стремительный рост инфляции и усиление долгового давления.
Эти вызовы проверяют на прочность бизнеса независимо от их размера, и, к сожалению, приводят к сокращению продаж и доходов.
Экономический кризис и замедление мировой экономики оказывают значительное влияние на украинский IТ-рынок. Объем предоставляемых нашей страной услуг уменьшается, поскольку предприятия вынуждены приспосабливаться к новым условиям и снижению запроса на их продукцию. Однако кризис является лишь временным явлением и предприятия быстро адаптируются к новым условиям для обеспечения дальнейшего роста.
4. Снижение уровня занятости
По данным Djinni, украинского сайта по поиску работы для IТ-специалистов, количество вакансий за последний год уменьшилось почти вдвое, а количество кандидатов продолжает расти. Это говорит о том, что предложение значительно превышает спрос.
В общем, занятость IТ-персонала сократилась на 13% в 2022 году, причем больше всего пострадали новенькие и те, у кого нет опыта работы.
IТ-помощь армии
В начале полномасштабного вторжения России каждая сфера украинской экономики столкнулась с трудностями, которые необходимо преодолевать. IТ-отрасль была единственной, кому удалось адаптироваться ко всем обстоятельствам и продолжать работать максимально быстро.
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Украинские IТ-компании активно инвестируют в оборону нашей страны, создают фонды, собирают средства для поддержки военных. Это помогает защитить жизнь наших воинов и содействует победе Украины. Также компании тратят большие ресурсы на закупку автомобилей, электронной техники, Starlinks и их дальнейшую поддержку, средства ведения разведки, раций, тепловизоров и другого необходимого оборудования.
Подводя итог, можно сказать, что украинская IТ-индустрия в 2023 году продолжает развиваться, но значительно меньшими темпами, чем до полномасштабного вторжения. Компании продолжают сталкиваться с вызовами:
- сохранение доверия иностранных клиентов и обеспечение работников всеми необходимыми ресурсами для эффективной работы в этих условиях;
- массовые сокращения в крупных IТ-компаниях, от которых страдает и украинский IТ-рынок. Зарубежные бизнесы сокращают работников на проектах, люди попадают на бенч;
- экономический кризис и замедление экономики; уменьшается спрос на услуги;
- понижение уровня занятости, предложение превосходит спрос.
Однако компании ведут достойную борьбу с трудностями! Украинская IТ-сфера продолжает работать, поддерживать нашу армию и укреплять нашу экономику. Без сомнения, победа – это самая лучшая инвестиция в будущее Украины.