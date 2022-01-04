В Италии задержали Евгения Лавренчука по требованию России: биография украинского режиссера

В Италии задержали украинского режиссера Евгения Лавренчука. Россия требует выдать Лавренчука, которого обвиняют якобы в финансовых нарушениях. 24 канал собрал факты из биографии деятеля искусства.

Лавренчук уже в течение 2 недель находится в СИЗО в Неаполе. Его 31 декабря посетил украинский консул.

Ранее Надеюсь, не отдадут России, – мать режиссера Лавренчука о его задержании в Италии

Что известно о Евгения Лавренчука

Евгений Лавренчук – заслуженный артист Украины. В Италии его задержали из-за запроса России об экстрадиции. В государстве-агрессоре режиссеру инкриминируют финансовые нарушения, которые он якобы совершил еще 8 лет назад.

Режиссеру – 39 лет

Режиссер родился в 1982 году во Львове. Как рассказал сам деятель искусства в интервью "Бульвару Гордона", с 10 класса его отчислили из польской школы за плохое поведение. Евгений отметил, что, мол, в учебном заведении не прислушивались к собственному мнению учеников.

Высшее образование Лавренчук получал в Москве – в Российском институте театрального искусства (так называемом ГИТИСе). Одним из его педагогов был также львовянин Роман Виктюк.

Дипломной работой украинца был спектакль по пьесе "Снег" Станислава Пшибышевского. Она шла в различных театрах столицы России в течение 12 лет.

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В 2014 году украинец покинул Россию

В 2014 году украинский режиссер покинул Россию: он не мог оставаться на территории государства-агрессора.

Существует четкая экспозиция: есть моя страна, есть враг. Все. Точка. Мне с этим комфортно. Враг — он плохой, война — на войне умирают люди. Есть допустимое зло. Но когда ты находишься в логове врага, как Шарапов у Горбатого, тебе говорят: "Хохлы нас убивают". А ты должен молчать или объяснять что-то этим людям,

– сказал Лавренчук.

Чем занимался режиссер после отъезда из России:

Режиссер совмещал проекты в нескольких странах.

В 2018 году он выиграл конкурс на соискание должности главного режиссера Одесской оперы.

В 2019 Лавренчук поставил оперу La Traviata, которая получила премию имени Леся Курбаса.

В октябре 2020 года на режиссера напали возле театра.

В марте 2021 года он уволился.

В 2021 году получил звание заслуженного артиста Украины.



В 2020 году Лавренчука избили / Фото из фейсбука режиссера

Что Лавренчук делал в Италии

В декабре 2021 режиссер сообщил в соцсетях, что начал сотрудничать с израильской компанией Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival. Уже 15 декабря он вылетел из Тель-Авива в Неаполь. Еще через 2 недели появилась инициатива об освобождении Лавренчука Free Eugene Lavrenchuk.

Режиссер опубликовал фото билета в Неаполь / Фото из фейсбука Лавренчука

Что известно о так называемых финансовых правонарушениях Лавренчука Режиссер любые обвинения отвергает и говорит, что не брал деньги на постановки в России. Также упоминаний об этом нет в российских СМИ.

Тем временем Политзаключенному Владиславу Есипенко назначили стипендию имени Лукьяненко

К инициативе Free Eugene Lavrenchuk присоединился мэр Львова

К инициативе Free Eugene Lavrenchuk присоединился мэр его родного города Андрей Садовый. Он подчеркнул, что ситуация абсурдная и требует максимальной огласки.

Мы не можем допустить экстрадицию, потому что понимаем, что украинскому режиссеру и патриоту точно не место в этом Мордоре. Я надеюсь на разум и справедливость итальянского правосудия,

– написал Садовый.

Что известно о задержании Лавренчука в Италии:

Лавренчука задержали в Италии по требованию России 17 декабря. Москва требует экстрадиции режиссера.

Ситуация находится на контроле генконсульства Украины.

31 декабря Лавренчука посетил украинский консул, состояние здоровья задержанного удовлетворительное.

Мать режиссера надеется, что его не отдадут России.

Смотрите фото режиссера Лавренчука / Фото из фейсбука режиссера: