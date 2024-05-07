Италия заявила, что ее оружие предназначено для использования только на территории Украины

В МИД Италии заявили, что оружие, которое их страна передает Украине для отпора российской агрессии, должно применяться только в пределах украинских границ.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что страна не передает оружие, которое может быть использовано за пределами Украины.

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Италия против использования своего оружия по России

По словам Таяни, итальянское оружие предназначено для использования на территории Украины.

Все военные средства, которые мы посылаем, предназначены для использования только на территории Украины. Мы не передаем средства, которые могут быть использованы за пределами Украины,

– заявил он.

Таяни также прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключает отправку войск НАТО в Украину. Он отметил, что это должно быть решение Альянса и добавил, что против отправки войск.

Решение НАТО принимает НАТО, и мы являемся частью НАТО. Мы не воюем с Россией и мы против отправки войск, которые бы воевали против россиян,

– добавил он.

К слову, недавно министр обороны Италии Гвидо Крозетт тоже заявил, что итальянские войска не будут вмешиваться в конфликт в Украине. Он считает, что заявления Макрона о введении западных войск в Украину "создают напряжение". Министр заявил, что не понимает цели и пользы заявлений Макрона.

Напомним, недавно президент Франции подтвердил свое предыдущее заявление о том, что не исключает отправку своих войск в Украину при определенных условиях.

Также Великобритания официально заявила, что поддерживает удары по России. В частности во время визита в Киев 3 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отметил, что Украина имеет полное право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри страны-агрессора.