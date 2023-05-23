Ранее в той компании стоял Путин, – политтехнолог подытожил визит Зеленского на саммит G7

Президент Владимир Зеленский лично принял участие в саммите "Большой семерки" в Японии. На саммите мировые лидеры еще раз показали, что будут поддерживать Украину до полной победы.

Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что символическим также было место проведения саммита G7, ведь Вторая мировая война фактически завершилась в Хиросиме.

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Потрясающее фото

Исторической стала фотография с саммита "Большой семерки", на которой среди десяти участников стоит Владимир Зеленский.

На ней изображены шесть из семи лидеров G7, а также Владимир Зеленский, Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен. Отметим, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони не смогла принять участие в саммите, ведь срочно вернулась в Италию из-за наводнений в стране.

Картина поражает. Мы такого даже вообразить не могли никогда. Ранее в той компании стоял Путин, а до него – Ельцин,

– сказал Шейтельман.

Он напомнил, что недавно Дональд Трамп, будучи президентом США, предлагал снова вернуть Россию в G7. А теперь участие в саммите "Большой семерки" принимает Украина.

"Только лидеры мира и мы среди них. Символическое значение – "сумасшедшее", – отметил Шейтельман.

Михаил Шейтельман об историческом визите Зеленского на саммит G7: смотрите видео

Сотрудничество с Индией

Саммит G7 был достаточно продуктивным для Украины, ведь на нем согласовали передачу американских истребителей F-16. Также Зеленский провел важные встречи с представителем других стран, в том числе премьер-министром Индии.

Индия важный игрок. Сейчас она покупает больше всего нефти в России. Индия может помочь задушить российскую экономику, потому с ней Украине нужно строить отношения, особенно во время войны.

Ультиматум России

Когда 6 августа 1945 года Хиросиму разбомбили ядерной бомбой, то уже через 9 дней Япония капитулировала. У города снова есть шанс пройти этот круг, закрыть гештальт и закончить еще одну войну, но уже без ядерной бомбардировки.

Фактически истребителями F-16 выдвинули ультиматум России сдаваться, иначе российскую армию уничтожат. Хиросима станет символом того места, откуда этот ультиматум выдвинули,

– подытожил политтехнолог.

Результаты саммита G7 для Украины: коротко