Что самое важное Зеленский привез из США: военная сводка Свитана

Поездка Владимира Зеленского в США стала основополагающей не только в укреплении вооруженной поддержки, но и в понимании, как Украина должна победить в войне.

Оружие, предоставленное союзниками, поможет удержать ВСУ собственные позиции и контратаковать, ведь обострение на фронте в некоторых точках достигает пика. Перспективы ВСУ на фронте проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Что пылало в России

Прошлой ночью появились горящие кадры из Новошахтинска. Там расположен российский нефтеперерабатывающий завод.

Напомним, что ранее уже было несколько попаданий по этому военному объекту врага.

Думаю, два генерала Малюк и Буданов не слышали о "ядерной доктрине" России и продолжают дальше выполнять задачи по российским НПЗ беспилотниками,

– отметил Свитан.

Бои за Угледар

Бойцы ВСУ из Угледара записали видео, чтобы развеять все сомнения о заходе врага в город. Последние полтора года 72-я ОМБР работает там и удачно уничтожает врага.

Однако ситуация действительно непростая на всем Угледарском направлении. Эта точка важна для контроля Волновахской железнодорожной развязки и важным оборонительным рубежом всего юго-восточного направления.

Бойцы выдерживают бешеное давление. Соотношение сил там, вероятно, один к десяти. Там россияне развернули корпус 20 – 25 тысяч, который пытается давить и окружить наших бойцов. 72-я ОШБР настоящие герои,

– подчеркнул Свитан.

Он убежден, чтобы удержаться ВСУ там необходимо срочное усиление оружием. Иначе полторы ближайшие недели будут решающими для этого направления.

Итоги визита Зеленского в США

Во время визита Владимира Зеленского в США, Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине.

Общими выводами этой поездки, по мнению Свитана, стали: