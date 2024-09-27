Что самое важное Зеленский привез из США: военная сводка Свитана
Поездка Владимира Зеленского в США стала основополагающей не только в укреплении вооруженной поддержки, но и в понимании, как Украина должна победить в войне.
Оружие, предоставленное союзниками, поможет удержать ВСУ собственные позиции и контратаковать, ведь обострение на фронте в некоторых точках достигает пика. Перспективы ВСУ на фронте проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.
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Что пылало в России
Прошлой ночью появились горящие кадры из Новошахтинска. Там расположен российский нефтеперерабатывающий завод.
Напомним, что ранее уже было несколько попаданий по этому военному объекту врага.
Думаю, два генерала Малюк и Буданов не слышали о "ядерной доктрине" России и продолжают дальше выполнять задачи по российским НПЗ беспилотниками,
– отметил Свитан.
Бои за Угледар
Бойцы ВСУ из Угледара записали видео, чтобы развеять все сомнения о заходе врага в город. Последние полтора года 72-я ОМБР работает там и удачно уничтожает врага.
Однако ситуация действительно непростая на всем Угледарском направлении. Эта точка важна для контроля Волновахской железнодорожной развязки и важным оборонительным рубежом всего юго-восточного направления.
Бойцы выдерживают бешеное давление. Соотношение сил там, вероятно, один к десяти. Там россияне развернули корпус 20 – 25 тысяч, который пытается давить и окружить наших бойцов. 72-я ОШБР настоящие герои,
– подчеркнул Свитан.
Он убежден, чтобы удержаться ВСУ там необходимо срочное усиление оружием. Иначе полторы ближайшие недели будут решающими для этого направления.
Итоги визита Зеленского в США
Во время визита Владимира Зеленского в США, Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине.
Общими выводами этой поездки, по мнению Свитана, стали:
- утверждение всех целей Украины в контексте ее победы над Россией и четкое артикулирование именно о победе;
- выделение пакета военной помощи на почти 8 миллиардов долларов, которого хватит на время не только для оборонительных действий, но и точечных контрнаступательных;
- риторика украинской победы была доведена до Камалы Харрис и она с ней полностью согласилась, работа с Дональдом Трампом еще продолжается.