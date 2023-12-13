Украина не останется одна: главные сигналы встречи Байдена с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США посетил Белый дом, где встретился с американским лидером Джо Байденом. После общения руководители двух стран подвели итоги разговора.

Сейчас у Запада стало появляться понимание, что Россию нужно побеждать, а не договариваться с ней или отрывать ее от Китая. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог-международник Руслан Осипенко, подведя итоги встречи Зеленского с Байденом.

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Чего хотят США

Президент США на пресс-конференции с украинским лидером сказал, что хочет победы Украины. Ранее такого прямого заявления из его уст не было. Американский президент лишь говорил, что будем стоять до конца, а сейчас прозвучало прямое заявление – США хотят победы Украины.

Относительно переговоров демократов и республиканцев Байден заявил, что не будет ничего обещать, но приложит максимум усилий для того, чтобы эти переговоры были успешными. По всей видимости, республиканцы заняли жесткую позицию, сместили акцент на внутреннюю политику, чтобы никто не смог вмешиваться в их дебаты.

Мы видим кульминацию дипломатической и политической борьбы. Даже все партнеры и союзники написали или прилетели в Вашингтон для того, чтобы убеждать небольшую часть республиканцев, что поражение России нужно не только Украине или США, а всему свободному демократическому миру.

– сказал Осипенко.

Для дебатов фактически остался один день, а позиция республиканцев не изменилась. Они по-прежнему считают, что демократы сделали недостаточно уступок.

Борьба между Байденом и Дональдом Трампом перешла в персональную плоскость и республиканцы глухи к аргументам. Выживет одна из политических фигур,

– заметил политолог-международник.

По его мнению, борьба на президентских выборах в США будет бескомпромиссна. Здесь действуют не доводы, а инстинкты выживания и победы. Украина попала в водоворот чрезвычайно жесткого противостояния.

"Мы можем пройти через сложный этап, но у нас не должно быть отчаяния. Ведь сейчас закладываются основы того, что Украину не оставят. Союзники на двустороннем уровне готовы подхватить поддержку, если Соединенные Штаты не смогут помогать", – подчеркнул Осипенко.

Когда украинцев увидят свет в конце тоннеля

Что касается военной помощи, по мнению политолога-международника, еще есть шанс продлить ленд-лиз, которым распоряжается президент Соединенных Штатов. В таком случае он не должен будет каждый раз обращаться в Конгресс о разрешении на оказание помощи.

Украинцы должны быть готовы пройти через сложные времена,

– добавил Осипенко.

Он предположил, что в январе украинцы увидят свет в конце тоннеля. Постепенно начнут приниматься положительные для нас решения.

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