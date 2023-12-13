Нині у Заходу почало з'являтися розуміння, що Росію треба перемагати, а не домовлятися з нею чи відривати її від Китаю. Таку думку 24 Каналу висловив політолог-міжнародник Руслан Осипенко, підбивши підсумки зустрічі Зеленського з Байденом.

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Чого хочуть США

Президент США на пресконференції з українським лідером сказав, що хоче перемоги України. Раніше такої прямої заяви з його вуст не було. Американський президент лише казав, що будемо стояти до кінця, а зараз пролунала пряма заява – США хочуть перемоги України.

Щодо перемовин демократів і республіканців Байден заявив, що не буде нічого обіцяти, але докладе максимум зусиль для того, щоб ці перемовини були успішними. Очевидно, республіканці зайняли жорстку позицію, змістили акцент на внутрішню політику, щоб ніхто не зміг втручатися в їхні дебати.

Ми бачимо кульмінацію дипломатичної й політичної боротьби. Навіть всі партнери та союзники написали або прилетіли у Вашингтон для того, щоб переконувати невелику частину республіканців, що поразка Росії потрібна не тільки Україні чи США, а всьому вільному демократичному світу,

– мовив Осипенко.

Для дебатів фактично залишився один день, а позиція республіканців не змінилася. Вони досі вважають, що демократи зробили недостатньо поступок.

Боротьба між Байденом і Дональдом Трампом перейшла в персональну площину, й республіканці глухі до аргументів. Виживе одна з політичних постатей,

– зауважив політолог-міжнародник.

На його думку, боротьба на президентських виборах у США буде безкомпромісна. Тут діють не аргументи, а інстинкти виживання і перемоги. Україна потрапила у вир надзвичайно жорсткого протистояння.

"Ми можемо пройти через складний етап, але у нас не має бути розпачу. Адже зараз закладаються підвалини того, що Україну не залишать. Союзники на двосторонньому рівні готові підхопити підтримку, якщо Сполучені Штати не зможуть допомагати", – наголосив Осипенко.

Коли українців побачать світло в кінці тунелю

Щодо військової допомоги, на думку політолога-міжнародника, ще є шанс продовжити ленд-ліз, яким розпоряджається президент Сполучених Штатів. У такому разі він не повинен буде кожного разу звертатися до Конгресу про дозвіл на надання допомоги.

Українці повинні бути готові пройти через складні часи,

– додав Осипенко.

Він припустив, що в січні українці побачать світло в кінці тунелю. Поступово почнуть прийматися позитивні для нас рішення.

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