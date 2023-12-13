Володимир Зеленський приїхав до США у дуже важливий час, тому цей візит буде на користь. Таку думку 24 Каналу озвучив член Республіканської партії Борис Пінкус.

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"Я вважаю, що цей візит Зеленського правильний. Він приїхав у дуже важливий час. Я думаю, що це буде на користь", – переконаний політик.

Зеленському аплодували стоячи

Борис Пінкус підкреслив, що 12 грудня Володимир Зеленський зустрівся зі 100 сенаторами США. Йому всі аплодували стоячи. Це свідчить про велику повагу до українців.

Вели його у зал два лідери: лідер більшості Чак Шумер та лідер меншості Мітч Макконнелл. Всі йому аплодували стоячи. Це говорить про велику повагу до Зеленського, а, отже, і до українського народу,

– розповів він.

Також член Республіканської партії відзначив виступ координатора Ради національної безпеки США Джона Кірбі. Він дав зрозуміти, що є підстави вважати, що буде укладений договір між республіканцями та демократами щодо надання допомоги Україні з урахуванням національних інтересів Штатів на кордонах з Мексикою. Наша держава отримає допомогу від США.

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