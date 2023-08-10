Это был не "мирный саммит": у Зеленского назвали ключевые достижения встречи в Джидде

В Саудовской Аравии 5–6 августа состоялся консультативный саммит по поводу формулы мира Владимира Зеленского, на котором нашим партнерам объясняли несколько базовых вещей. Однако ошибочно его называют "мирный саммит".

Кроме партнеров, на форуме в Джидде также присутствовали представители стран так называемого "Глобального Юга", с которыми Украине до сих пор сложно работать. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Украина модерирует ситуацию

С начала войны эти страны занимали "нейтральную позицию", которая, скорее, была невысказанной пророссийской. Например, такие страны, как Бразилия, Индия или даже Китай, теперь понимают, что без России можно маневрировать глобальные политические процессы. Более того, это гораздо эффективнее для глобальной политики.

В настоящее время они готовы к диалогу без присутствия страны-агрессора. Это ключевое – без присутствия России,

– заметил Подоляк.

Важно, что эти страны уже понимают, что ситуация после 18 месяцев выглядит совсем иначе, чем Россия говорила накануне и в первые месяцы полномасштабного вторжения.

"Пока Украина модерирует ситуацию. Мы не встали на колени и пойдем до конца в этой войне. Да, у нашего государства проблемы с логистикой, но все же есть монолитная проукраинская коалиция", – сказал советник главы ОПУ.

Надо совместно давить на Россию

Благодаря саммиту в Саудовской Аравии наши партнеры поняли украинскую формулу мира и в очередной раз заявили, что уважают территориальную целостность. Теперь остаются только проблемы с фактическим ее признанием.

Нашу территориальную целостность уважают с 2014 года и сегодня, включая Крым. Все же сказали, что Крым – это Украина. Относительно юридического признания территориальной целостности проблем нет. Вопрос в фактическом признании,

– добавил Подоляк.

Фактическое признание территориальной целостности Украины будет означать, что страны вместе с нами должны давить на Россию, чтобы страна-террорист покинула нашу территорию. Эти консультации крайне важны, ведь они:

совершенно точно убивают субъектность России;

позволяют объяснить странам, что не может быть никакого компромисса, потому что он будет означать отложенную войну;

означают фактическое, а не только юридическое выполнение основных положений ООН относительно территорий.

При каких условиях завершится война

Говорят, что на форуме Украину вроде бы убеждали убрать пункт о выводе вражеских войск с нашей территории. Однако такие предположения только пустые слова. Советник главы ОПУ успокоил, что таких разговоров не может быть, ведь это означает капитуляцию Украины.

Пока нет ни одного сценария завершения войны без вывода российских войск. Ведь если у России останется даже маленький клочок украинской территории, это будет означать проигрыш Украины в войне.

Завершение войны для Украины состоится только при двух условиях:

выход России с территории Украины;

переформатирование политического устройства России и уход от власти "клана Путина".

Остальные пункты формулы мира Зеленского касаются мирового устройства после окончания войны. Важно, чтобы подобные войны никогда больше не повторялись.

Предлагать Украине оставить хоть что-нибудь на своей территории – это нонсенс. Миру не нужно искать эвфемизм для того, чтобы как-то назвать поражение Украины. Надо зафиксировать: что-то российское на территории Украины – это проигрыш Украины,

– отметил Подоляк.

У Украины нет другого сценария, чем выход на границы 1991 года. Пока на нашей территории будет даже рота или взвод оккупантов, инвесторы не придут в Украину, а граждане не будут возвращаться, ведь невозможно будет планировать свое будущее и будущее своих детей.

"Мы не можем себе позволить, чтобы в любой момент Россия могла возобновить войну. Страна-агрессор не сможет забыть свою ненависть к Украине после исторического унижения. Мы показали, что не существует никакой мощной России, которую нужно бояться", – подытожил советник главы ОПУ.

Саммит в Саудовской Аравии: основное