Как развалить империю: в Швеции пройдет масштабный Форум свободных народов пост-России
Источник:russiavsworld
IV Форум свободных наций пост-России состоится 7 – 11 декабря в Хельсинборге, Швеция. По словам организаторов, время для окончательного демонтажа последней колониальной империи в Европе наконец пришло.
Кроме того, в среду, 30 ноября, состоится онлайн-пресс-конференция IV Форума СНП. Три предыдущих форума состоялись в Варшаве, Праге и Гданьске.
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Какова цель нынешнего Форума
Среди запланированных результатов:
- меморандум о прекращении существования России;
- Декларация независимости Конфедерации Сибири;
- План реконструкции государств построссийского пространства.
Обратите внимание! Форум Свободных Народов России – платформа коммуникации лидеров региональных движений и представителей коренных народов России, имеющая за цель полную, контролируемую и ненасильственную реконструкцию России.
Безусловными составляющими реконструкции будут процессы деимпереализации, деколонизации, денацификации, демилитаризации и денуклеаризации современного российского государства. Фактическая цель – распад империи.
Какие цели преследуют
Основные цели:
- Согласовать решение о мирном "бархатном" разводе-демонтаже РФ;
- Выделить границы будущих независимых государств;
- Подтвердить принцип полной и безусловной денуклеаризации всех стран построссийского пространства;
- Создать механизм разделения активов-долгов нынешней РФ (включая репарации);
- Разработать базовые параметры устройства построссийского пространства, особенно в первые несколько переходных лет (экономические связи, логистические цепочки, движение людей и капитала, валютный вопрос и т.п.).
В шведском Гельсингборге пройдет IV форум свободных народов пост-России / Фото russiavsworld
Кто будет выступать
Ожидаемые спикеры и гости:
- представители движений коренных и колонизированных регионов нынешней России,
- политики,
- дипломаты,
- государственные деятели,
- журналисты из ЕС, США, Великобритании, Украины.
Мир постепенно признает Россию страной-террористом
- 23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Документ во время голосования поддержало абсолютное большинство европарламентариев.
- 26 октября Сенат Польши поддержал резолюцию. Польша решительно осудила российскую агрессию и призвала всех стран, выступающих за мир, демократию и права человека признать правительство России террористическим режимом.
- В августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма. 18 октября Эстония объявила Россию государством-спонсором терроризма. За данное решение проголосовали 88 депутатов эстонского парламента.
- Кроме того, 13 октября ПАСЕ признала российский режим террористическим. Резолюцию было принято единогласно. Также Россия признана страной-спонсором терроризма в Литве.
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