Как развалить империю: в Швеции пройдет масштабный Форум свободных народов пост-России

IV Форум свободных наций пост-России состоится 7 – 11 декабря в Хельсинборге, Швеция. По словам организаторов, время для окончательного демонтажа последней колониальной империи в Европе наконец пришло.

Кроме того, в среду, 30 ноября, состоится онлайн-пресс-конференция IV Форума СНП. Три предыдущих форума состоялись в Варшаве, Праге и Гданьске.

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Какова цель нынешнего Форума

Среди запланированных результатов:

меморандум о прекращении существования России;

Декларация независимости Конфедерации Сибири;

План реконструкции государств построссийского пространства.

Обратите внимание! Форум Свободных Народов России – платформа коммуникации лидеров региональных движений и представителей коренных народов России, имеющая за цель полную, контролируемую и ненасильственную реконструкцию России.

Безусловными составляющими реконструкции будут процессы деимпереализации, деколонизации, денацификации, демилитаризации и денуклеаризации современного российского государства. Фактическая цель – распад империи.

Какие цели преследуют

Основные цели:

Согласовать решение о мирном "бархатном" разводе-демонтаже РФ;

Выделить границы будущих независимых государств;

Подтвердить принцип полной и безусловной денуклеаризации всех стран построссийского пространства;

Создать механизм разделения активов-долгов нынешней РФ (включая репарации);

Разработать базовые параметры устройства построссийского пространства, особенно в первые несколько переходных лет (экономические связи, логистические цепочки, движение людей и капитала, валютный вопрос и т.п.).

В шведском Гельсингборге пройдет IV форум свободных народов пост-России / Фото russiavsworld

Кто будет выступать

Ожидаемые спикеры и гости:

представители движений коренных и колонизированных регионов нынешней России,

политики,

дипломаты,

государственные деятели,

журналисты из ЕС, США, Великобритании, Украины.

Мир постепенно признает Россию страной-террористом

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Документ во время голосования поддержало абсолютное большинство европарламентариев.

26 октября Сенат Польши поддержал резолюцию. Польша решительно осудила российскую агрессию и призвала всех стран, выступающих за мир, демократию и права человека признать правительство России террористическим режимом.

В августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма. 18 октября Эстония объявила Россию государством-спонсором терроризма. За данное решение проголосовали 88 депутатов эстонского парламента.

Кроме того, 13 октября ПАСЕ признала российский режим террористическим. Резолюцию было принято единогласно. Также Россия признана страной-спонсором терроризма в Литве.

С более подробной программой форума и инициативой можно ознакомиться по ссылке

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