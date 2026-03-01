Всего через несколько месяцев после отца: на фронте Херсонщины погиб 27-летний воин со Львовщины

Защищать Украину с оружием в руках нередко становятся родители рядом со своими детьми. К сожалению, потери в таких случаях особенно болезненны. Трагедия произошла в одной из семей Львовской области.

На линии боевого столкновения в Херсонской области отдал свою жизнь 27-летний Иван Алексеев. Печальную весть сообщили в Шептицкой горсовете. Там добавили, что осенью 2025 года умер и отец военного, который тоже защищал страну.

Что известно о павшем воине и его отце?

Матрос Иван Алексеевич Алексеев, 27-летний воин со Львовщины, отдал жизнь за Украину в составе воинской части А7382.

Он служил в должности водителя-электрика в отделении ударных БпАК. Герой погиб 25 февраля 2026 года вблизи поселка Большая Александровка на Херсонском направлении во время выполнения боевого задания в последнем бою.



Иван Алексеев погиб на войне / Фото из фейсбука Шептицкого горсовета

24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная память и дань уважения Герою!

Местные власти Шептицкой общины сообщили, что эта потеря стала для семьи второй трагедией за последние месяцы. Еще в октябре 2025 года они попрощались с отцом Ивана – младшим сержантом Алексеем Ивановичем Алексеевым, командиром отделения охраны воинской части Т0110. Он отошел в вечность во время отпуска для лечения из-за тяжелой болезни.



Алексей Алексеев защищал Украину с оружием в руках / Фото из фейсбука Шептицкого горсовета

Теперь сын пошел к отцу в Небесное Войско... Две мужские опоры, два защитника, два Героя из одной семьи отдали жизнь за то, чтобы мы могли дышать свободно,

– написала жительница Шетпицкого Надежда Липчук.

Их жизни оборвались на войне