Уничтоженная палуба, рубка и труба: как сейчас выглядит российский корабль "Иван Хурс"
- В соцсети показали фото пораженного украинскими дронами корабля "Иван Хурс".
- На корабле разрушена часть капитанской рубки, а также полностью отсутствует труба.
В соцсетях начали распространять снимки российского корабля "Иван Хурс", которого атаковали украинские дроны еще в 2023 году. Сейчас он находится в Севастополе на причале в бухте Голландия.
На корабле уничтожена часть капитанской рубки и полностью отсутствует труба. Об этом сообщили в "Крымский ветер".
Как выглядит "Иван Хурс"?
Разведчики сделали снимки среднего разведывательного корабля "Иван Хурс" проекта 18280, стоящего в Севастополе.
На корабле разрушена часть капитанской рубки, полностью отсутствует труба, а мачта с антеннами обернута строительными лесами. На корме нет оборудования, а баковая палуба накрыта маскировочной сеткой.
Поврежденный в результате атаки ВСУ "Иван Хурс" / фото "Крымский ветер"
Напомним, что на рассвете 24 мая 2023 года три дрона атаковали разведывательный корабль "Иван Хурс". Несмотря на заявления российских пропагандистов о якобы отраженном нападении, вероятно, один морской дрон все же достиг своей цели.
После атаки "Иван Хурс" больше не выходил в море. Россия прячет его в бухтах, и пока корабль полностью не боеготов.
Что еще известно об атаках ВСУ по России?
Силы обороны Украины уничтожили российские вертолеты Ми-8 и Ка-52 на аэродроме в Орловской области России. Атака была выполнена дальними дронами оперативного уровня.
ВСУ нанесли высокоточные удары по российским военным объектам, уничтожив "Бук-М1", "Ураган" и вспомогательный пункт управления 5-й армии России.
Украинские военные нанесли удары по военным объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях. Поражены объекты в Крыму, Донецкой, и Николаевской областях.