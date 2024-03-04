В боях за Украину погиб воин из Тернопольщины, награжденный знаком отличия "Золотой крест"

Украина продолжает терять своих сыновей и дочерей в противостоянии российской агрессии. За свою страну жизнь отдал Иван Педоренко с Тернопольщины.

Трагическую весть сообщил глава Шумской территориальной общины Вадим Боярский в своем фейсбуке. Известно, что военнослужащий из Тернопольской области Иван Педоренко награжден знаком отличия "Золотой крест".

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Ушел воевать в 2022 году

Иван Анатольевич Педоренко родился и вырос в Винницкой области, в селе Войтовцы. В 2015 году мужчина перебрался в Шумскую общину. Там он очень быстро стал активным членом сообщества. Работал в фермерском хозяйстве "Бережок".



Иван Педоренко погиб на фронте / Фото из фейсбука Вадима Боярского

Защитника мобилизовали в Вооруженные Силы Украины в октябре 2022 года. Во время боев он продемонстрировал невероятное мужество, а также высокий профессионализм. За успешное выполнение задач и отвагу Ивана Педоренко наградили знаком отличия "Золотой крест".

Погиб мужественный воин, который с оружием в руках стал на защиту родной земли, каждого из нас. Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям Защитника,

– отметил Боярский.

В Шумской территориальной общине пообещали дополнительно сообщить о времени прибытия тела павшего Героя и дальнейшие мероприятия.

В боях погиб защитник из Тернополя

К сожалению, 1 марта погиб также 30-летний военный Сергей Тришкалюк из Тернополя. Известно, что он входил в состав Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Свою жизнь за Украину Сергей Тришкалюк отдал, когда выполнял боевое задание в Сумской области. У Героя остались жена и двое детей.

У Героя остались жена и двое детей. Известно, что родился Сергей Тришкалюк 18 октября 1993 года. Он выпускник Тернопольской ООШ №22. Также он учился в Западноукраинском национальном университете. Там он получил степень магистра, после чего поступил в аспирантуру по специальности "Инженерия программного обеспечения".

После начала полномасштабного вторжения Сергей Тришкалюк решил стать на защиту Украины. Он присоединился к рядам ССО.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким павшего Героя. Низкий поклон за его мужественный подвиг.