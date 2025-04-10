Командир "спецназа" заключенных вместо тюрьмы отправится на фронт: что известно о деле "Спартака"

Российские пропагандистские СМИ активно обсуждают дело командира Ивана Попова с псевдонимом "Спартак". В 2023 году он командовал "элитным спецназом", который сформировали из заключенных, но в 2024 году оккупанта обвинили в мошенничестве и пытались отправить за решетку. Впрочем, вместо тюрьмы Попов снова окажется на фронте.

Что известно о деле российского командира "Спартака" и где теперь будет воевать – сообщает 24 Канал.

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"Спартак" руководил заключенными на передовой

Недавно журналисты опубликовали расследование, в котором рассказали детали об "элитных подразделениях" российской армии. Говорится о проекте "Шторм Z", когда Россия вербовала заключенных на войну против Украины.

В 2023 году среди других создали и подразделение, которое впоследствии получило название "Шторм Гладиатор". Это название образовалось из-за командира – Ивана Попова с псевдонимом "Спартак". Он называл своих бойцов "гладиаторами", что со временем превратилось в полноценное название подразделения.

Тогда подразделение "Шторм Гладиатор" входило в структуру 58-й армии Южного военного округа. Обычно, в "Шторм Гладиаторов" отбирали людей с опытом службы в силовых и военных структурах, а также ветеранов боевых действий. В основном – чеченских войн 90-х годов. Журналисты также установили, что вербовщики в это подразделение выбирали мужчин, которые официально неженаты. Объясняли это работой на "тяжелых объектах", ведь потери "Шторм Гладиаторов" – стабильно высокие.

Как пишут росСМИ, подразделение "Спартака" воевало на Запорожском направлении.

В чем обвиняли "Спартака"

В мае 2024 года "Спартака" задержали. Его обвинили в мошенничестве и хищении 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката на сумму в 120 миллионов рублей, которые закупила оккупационная власть Запорожской области для "оказания гумпомощи".

Все обвинения Попов отвергал и называл их безосновательными. Кроме того, россиянин был убежден, что его якобы хотят просто устранить, а обвинения – придумали.

С мая 2024 года началось следствие по делу. Сам "Спартак" еще в феврале готовился к тюрьме. Российские пропагандисты даже опубликовали видео с комментарием Попова.

"Спартак" готовится к тюрьме: смотрите видео

В конце видео оккупационный командир намекнул, что это дело может решить российский диктатор Владимир Путин. Уже в марте 2025 года Попов решил написать письмо в Кремль.

На тот момент "Спартак" находился в Тамбовском СИЗО. Именно оттуда он написал письмо Путину. В нем командир российских заключенных в очередной раз отвергал все обвинения, утверждал, что доказательств против него нет, а дело – якобы построено непонятным образом.



Письмо российского командира к Путину / Фото из соцсетей

Как оказалось, в Кремле услышали обращение российского командира. Более того, "Спартаку" удалось избежать наказания.

Вместо тюрьмы – на войну

Российские так называемые "военкоры" уже радуются, что Попов возвращается на фронт. Как именно Кремль и минобороны России закрыло дело против Попова – неизвестно. Однако фактом является то, что бывший командир подразделения заключенных снова будет воевать против Украины.

Избежав тюрьмы, "Спартак" вернется на фронт. Пока точно неизвестно, на какой участок фронта отправят Попова. В росСМИ предполагают, что "Спартака" могут снова отправить на передовую, чтобы он руководил десантно-штурмовыми группами.

В то же время российские "военкоры" уже радуются возвращению "Спартака". В сети пишут о "восстановлении справедливости", а некоторые – вообще "грезят" созданием собственной ЧВК "Попова".