Священник с инвалидностью растрогал Украину: поддержал героя на протезах

Фотография со встречи украинского священника, который сам носит протезы, с военным, потерявшим конечности, вызвала волну эмоций в соцсетях.

Украинский священник Иван Теремко, уже 22 года живущий с протезами, стал символом непоколебимой воли и поддержки для военного Владимира Бойчука. Отец Иоанн, служитель храма Архистратига Михаила в селе Глушков, посетил Владимира, чтобы передать ему Иорданскую воду и поделиться собственным опытом жизни на протезах.

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Вера и сила духа: встреча героев на протезах

Владимир Бойчук, потерявший конечности на войне, сейчас проходит реабилитацию и учится ходить с новыми протезами. Его история и встреча с отцом Иваном, который сам является примером несокрушимости, вдохновляет и демонстрирует, что даже после потери можно продолжать полноценную жизнь.

Посетил с Иорданской водой (9 января 2024 года – 24 Канал) дом воина Владимира Бойчука. Но поделился опытом, как 22 года служу на приходе на двух протезах. Впереди у Владимира тяжелый труд и выдержка. Он справится!

– написал Иван Теремко.

Сообщество в социальных сетях отозвалось на эту трогательную историю многочисленными комментариями поддержки и восхищения. Люди выражают свое уважение и благодарность священнику за его благородный поступок и вдохновляющий пример.

"Благородный поступок со стороны Отца Ивана", "Отец Иоанн! Вы просто молодец", "Всегда восхищалась, отче, Вашей силой воли, любовью к жизни и людям",

– говорилось под постом.

История священника Ивана Теремко и Владимира Бойчука является свидетельством непобедимого духа украинского народа, находящего силы поддерживать друг друга даже в самые сложные времена.



Священник и украинский военный, не имеющие конечностей / Фото Ивана Теремко

Это фото подтверждает важность сочувствия и взаимопомощи, которые служат фундаментом для преодоления любых испытаний.

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Несколько месяцев назад аналитики привели статистические данные, согласно которым за полтора года после начала полномасштабного вторжения около 20 тысяч человек потеряли конечности. По словам специалистов, в Украине, к сожалению, не хватает квалифицированных специалистов в области протезирования, чтобы отвечать на все вызовы.

В то же время инициативные представители общества делают все невозможное, чтобы сделать жизнь таких человек более легкой. Недавно капеллан Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла, что во Львове, рассказывал о помощи украинским защитникам в вопросе протезирования.