Український священник Іван Теремко, який вже 22 роки живе з протезами, став символом непохитної волі та підтримки для військового Володимира Бойчука. Отець Іван, служитель храму Архістратига Михаїла у селі Глушків, відвідав Володимира, щоб передати йому Йорданську воду та поділитися власним досвідом життя на протезах.

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Віра і сила духу: зустріч героїв на протезах

Володимир Бойчук, який втратив кінцівки на війні, нині проходить реабілітацію та вчиться ходити з новими протезами. Його історія та зустріч з отцем Іваном, який сам є прикладом незламності, надихає та демонструє, що навіть після втрати можна продовжувати повноцінне життя.

Відвідав з Йорданською водою (9 січня 2024 року – 24 Канал) оселю воїна Володимира Бойчука. Та поділився досвідом, як 22 роки служу на парафії на двох протезах. Попереду у Володимира тяжка праця і витримка. Він справиться!

– написав Іван Теремко.

Спільнота у соціальних мережах відгукнулася на цю зворушливу історію численними коментарями підтримки та захоплення. Люди висловлюють свою повагу та вдячність священнику за його благородний вчинок і надихаючий приклад.

"Благородний вчинок зі сторони Отця Івана", "Отець Іван! Ви просто молодець", "Завжди захоплювалася, отче, Вашою силою волі, любов'ю до життя і людей",

– йшлося під постом.

Історія священника Івана Теремка та Володимира Бойчука є свідченням непереможного духу українського народу, який знаходить сили підтримувати один одного навіть у найскладніші часи.



Священник і український військовий, які не мають кінцівок / Фото Івана Теремка

Зверніть увагу! Цей фото підтверджує важливість співчуття та взаємодопомоги, які є фундаментом для подолання будь-яких випробувань.

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Декілька місяців тому аналітики навели статистичні дані, згідно з якими за понад півтора року від початку повномасштабного вторгнення близько 20 тисяч людей втратили кінцівки. За словами фахівців, в Україні, на жаль, не вистачає кваліфікованих фахівців у галузі протезування, аби відповідати на усі виклики.

Водночас ініціативні представники суспільства роблять усе неможливе, аби зробити життя таких осіб легшим. Нещодавно капелан Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, що у Львові, розповідав про допомогу українським захисникам у питанні протезування.