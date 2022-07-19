Ивана Баканова официально уволили с должности главы СБУ

Верховная Рада 19 июля проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. Такое решение было поддержано 265 нардепами.

Постановление об увольнении Баканова в парламент внес президент Владимир Зеленский.

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Заметим, что перед тем за увольнение Баканова голосовал Профильный комитет обороны. 8 его членов поддержали такое решение, а 3 – воздержались от голосования.

Почему уволили Баканова

Поздно вечером 17 июля Зеленский подписал указ об отстранении Баканова от должности главы СБУ и отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой. Тогда президент сослался на статью Дисциплинарного кодекса ВСУ, в которой говорится о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжелым последствиям.

Позже глава государства пояснил, что стало причиной его решения. Так, с начала полномасштабной войны около 60 прокуроров и работников СБУ оказались предателями. Они остались на оккупированных территориях и начали работать на россиян.

В Офисе Президента добавили, что последней каплей стало разоблачение главы СБУ в Крыму Олега Кулинича на государственной измене. Выяснилось, что чиновник, до марта 2022 года возглавлявший управление украинской службы на полуострове, передавал россиянам секретные данные.

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