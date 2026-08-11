Житель Ивано-Франковска приехал в гости в Россию и получил 13 лет тюрьмы

34-летний россиянин Иван Столбов проживал в Ивано-Франковске. В июле 2025 года он решил навестить родственников в Екатеринбурге. После этого мужчина оказался на скамье подсудимых.

В России суд приговорил Столбову к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает "Медиазона".

Почему жителя Ивано-Франковска заключили в тюрьму в России?

Основанием для уголовного дела стали 11 переводов на сумму примерно по 100 гривен каждый на счет одной из украинских организаций.

Известно, что Столбов родился в Сарапуле и имеет российское гражданство. До задержания он жил в Ивано-Франковске и не был зарегистрирован в стране-агрессоре. Мужчина работал менеджером по закупкам.

В Екатеринбург Столбов приехал, чтобы навестить родственников. Однако сделать это ему не удалось. Мужчину задержали прямо в аэропорту "Кольцово" в начале июля 2025 года.

После этого его трижды подряд привлекали к административной ответственности – за мелкое хулиганство и неповиновение сотруднику ФСБ. Последние два раза его задерживали сразу после выхода из спецприемника.

Мать и сестра приезжали встречать его, но мужчина так и не вышел.

По их словам, в спецприемник заходили неизвестные люди в масках, а вскоре оттуда уехал автомобиль.

Адвокат заявила в суде, что Столбова посадили в машину и вывезли прямо с территории спецприемника.

Также в судебном решении отмечается, что Столбов страдает юношеской эпилепсией и с 17 лет принимает лекарства.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Россия преследует местных жителей за поддержку Украины. Так произошло с пенсионером из Токмака Иваном Черным. Его приговорили к 13 годам лишения свободы за пожертвование в размере 4100 гривен Силам обороны Украины.