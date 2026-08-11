У Росії суд призначив Столбову до 13 років колонії суворого режиму за звинуваченням у державній зраді. Про це пише "Медіазона".

За що жителя Івано-Франківська ув'язнили у Росії?

Підставою для кримінальної справи стали 11 переказів на суму приблизно по 100 гривень кожний на рахунок однієї з українських організацій.

Відомо, що Столбов народився в Сарапулі та має громадянство Росії. До затримання він жив в Івано-Франківську і не мав реєстрації в країні-агресорці. Чоловік працював менеджером із закупівель.

До Єкатеринбурга Столбов приїхав, щоб навідати родичів. Однак зробити йому цього не вдалося. Чоловіка затримали прямо в аеропорту "Кольцово" на початку липня 2025 року.

Після цього його тричі поспіль притягували до адміністративної відповідальності – за дрібне хуліганство та непокору співробітнику ФСБ. Останні два рази його затримували одразу після виходу зі спецприймальника.

Мати та сестра приїжджали зустріти його, але чоловік так і не вийшов.

За їхніми словами, до спецприймальника заходили невідомі люди в масках, а невдовзі звідти виїхав автомобіль.

Адвокат заявила в суді, що Столбова посадили в машину та вивезли прямо з території спецприймальника.

Також у судовому рішенні зазначається, що Столбов має юнацьку епілепсію та з 17 років приймає ліки.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Росія переслідує місцевих жителів за підтримку України. Так сталося з пенсіонером із Токмака Іваном Чорним. Його засудили до 13 років ув'язнення за донат у 4100 гривень Силам оборони України.