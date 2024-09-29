Командира 72-й бригады, защищающей Угледар, уволили

Командира 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уволили. Иван Винник поблагодарил всех за терпение, волю и силы.

Герой Украины рассказал в обращении, которое появилось на страницах 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, что с лета 2022 до 29 сентября 2024 года прошел долгий и непростой путь.

Заметьте "Пример настоящего и честного офицера": уволили командира 72-й бригады, которая обороняет Угледар

Что сказал Винник в обращении после увольнения

С лета 2022-го до сегодня (29 сентября – 24 Канал) – у меня был долгий и непростой путь. Но он не был тяжелым, потому что преодолевал я его не один. Рядом была верная и мотивированная команда. Спасибо каждому и каждой за ваше терпение, волю и силы. Спасибо, что слушали, слышали, говорили, предлагали. Спасибо за совместную борьбу. Спасибо, что были рядом. Я это очень ценю!

– заявил Иван Винник.

Он отметил, что для него честь быть частью "Черных Запорожцев". Полковник отметил, что та связь, которая образовалась между ними, останется навсегда.

Учитесь. Боритесь. Не опускайте рук и уверенно шагайте к нашей победе,

– призвал Иван Винник.

Оперативное командование "Север" сообщило 20 сентября, что под руководством Ивана Винника бригада прошла непростой путь, однако достойно держала определенные ей направления обороны. Военные стояли в Бахмуте, затем в Угледаре, где в январе – феврале 2023 года смогли отразить одно из крупнейших наступлений за время российско-украинской войны.

В ОК "Север" заявили, что командира славной боевой 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев полковника Ивана Винника назначили на высшую должность с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта.

Обратите внимание! Сейчас в районе Угледара ситуация сложная. В частности, враг перебросил туда 5 тысяч военных. В Генштабе ВСУ рассказали утром 29 сентября, что на Времовском направлении противник совершил 16 попыток захватить наши позиции неподалеку Угледара, Водяного и Катериновки Донецкой области, также атаковал со стороны Причистовки.