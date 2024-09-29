Герой України розповів у зверненні, яке з'явилося на сторінках 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що від літа 2022 до 29 вересня 2024 року мав довгий і непростий шлях.

Зауважте "Приклад справжнього та чесного офіцера": звільнили командира 72-ї бригади, яка обороняє Вугледар

Що сказав Віннік у зверненні після звільнення

Від літа 2022-го до сьогодні (29 вересня – 24 Канал) – я мав довгий і непростий шлях. Але він не був важким, бо долав я його не сам. Поряд була вірна й вмотивована команда. Дякую кожному та кожній за ваше терпіння, волю та сили. Дякую, що слухали, чули, говорили, пропонували. Дякую за спільну боротьбу. Дякую, що були поряд. Я це дуже ціную!

– заявив Іван Віннік.

Він відзначив, що для нього честь бути частиною "Чорних Запорожців". Полковник відзначив, що той зв'язок, який утворився між ними, залишиться назавжди.

Вчіться. Боріться. Не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої перемоги,

– закликав Іван Віннік.

Оперативне командування "Північ" повідомило 20 вересня, що під керівництвом Івана Вінніка бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені їй напрямки оборони. Військові стояли у Бахмуті, потім у Вугледарі, де в січні – лютому 2023 року змогли відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни.

В ОК "Північ" заявили, що командира славетної бойової 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковника Івана Вінніка призначили на вищу посаду з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду.

Зверніть увагу! Наразі в районі Вугледару ситуація складна. Зокрема, ворог перекинув туди 5 тисяч військових. У Генштабі ЗСУ розповіли вранці 29 вересня, що на Времівському напрямку противник здійснив 16 спроб захопити наші позиції неподалік Вугледара, Водяного та Катеринівки Донецької області, також атакував з боку Причистівки.