Ивана Выгивского назначили новым председателем Нацполиции Киева

Ивана Выгивского назначили новым председателем Национальной полиции Киева. Перед этим удовлетворили рапорт об отставке экс-главы полиции Киева Андрея Крищенко.

Андрей Крищенко в фейсбуке написал, что завершает карьеру в Киевской полиции. Однако он не назвал причин такого решения.

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Иван Выгивский – новый глава Киевской полиции

Ивана Выгивского назначили новым главой Киевской полиции. Об этом сообщил журналистам Андрей Крищенко.

Только министр внутренних дел представил Ивана Выгивского, полковника полиции, руководителем полиции Киева,

– заявил Корищенко.

Отвечая на вопрос, что может сказать о назначении нового главы Киевской полиции, Андрей Крищенко заверил, что ему особо не приходилось с ним общаться.

"Мы не работали вместе как-то плотно, только общались, возможно, как руководители. Поэтому все оценки, я думаю, предоставит руководство и общество", – отметил Корищенко.

Добавил также, что это большое доверие, высказанное руководителем. Крищенко считает, что новый глава будет пытаться его оправдать.

Новое назначение в комментарии 24 канала подтвердил представитель МВД Артем Шевченко.

Глава МВД представил Выговского

Глава МВД Денис Монастырский представил полковника полиции Ивана Выговского как нового начальника Нацполиции Киева.

Монастырский заявил, что ждет от нового главы:

усиление внимания по обеспечению общественной безопасности, тем более в преддверии 30-й годовщины Независимости Украины;

приоритетного внимания по вопросу борьбы с преступлениями, на которые больше всего жалуются граждане;

особого внимания к мелким, бытовых преступлений.

Перед тем СМИ сообщали, ссылаясь за источники в МВД, что именно полковник Выгивский может возглавить Киевскую полицию. Ведь, вероятно, это не кандидат, которого хотел бы видеть во главе киевской полиции новый глава МВД Денис Монастырский, а человек, которого рекомендовал Офис Президента во главе с Андреем Ермаком.

Что известно об Иване Выгивском: коротко

Источник: "Обозреватель"