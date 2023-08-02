Скандальная Плантовская пожаловалась на "российских мерзостей" под своими полуобнаженными фото

Бывшая пресс-секретарь Госпогранслужбы южного региона Иванна Плантовская обнародовала в сети новые полуобнаженные фото. В комментариях под кадрами она пообщалась с россиянами.

Так, подписчик женщины из России сделал ей замечание из-за языка. В итоге она пригласила его в Украину.

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Плантовская пожаловалась на "российских мерзостей"

Под своими новыми полуобнаженными фото экс-пресс-офицер пообщалась с россиянином, который сделал ей замечание из-за языка.

В Украине в отличие от вашей страны никто ничего не запрещает! Так что переезжайте к нам, вам понравится,

– написала Плантовская.

В то же время экс-пресс-офицер заявила, что вернется в Украину, когда все захватчики погибнут на нашей земле.

"Потому что российские мерзости пришли в мою страну нас "освобождать"! Но ничего, скоро они все сдохнут и вернусь", – подчеркнула Плантовская.



Плантовская ответила россиянину / Скриншот

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