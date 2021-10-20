На Ивано-Франковщине снова произошло землетрясение

В Ивано-Франковской области снова было землетрясение. На этот раз – на глубине 7 километров. Его магнитуда достигла 2,4 балла.

Землетрясение зафиксировали вблизи сел Жураки и Горохолин Лес Богородчанской общины. Колебания были 19 октября в 12:21.

Кстати Второй раз за год: на Прикарпатье произошло землетрясение

По классификации землетрясений, он относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Примерное место, где произошло землетрясение:

Это уже третье землетрясение за год

Так, в Богородчанском районе Прикарпатья это уже третье землетрясение за год. Первый зафиксировали 13 июля. Тогда магнитуда была на уровне 2,3 балла. Также этот район "потрусило" 12 октября. Магнитуда достигла 2,0 балла.

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