Выпала с девятого этажа: в Ивано-Франковске погибла 12-летняя девочка
Источник:Суспильне
В Ивано-Франковске из окна многоэтажки выпала 12-летняя девочка. К сожалению, ребенок не выжил в результате падения.
Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на источники в полиции Ивано-Франковской области. Сейчас все службы работают и устанавливают обстоятельства трагедии.
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Ребенок выпал из окна многоэтажки
В понедельник, 21 октября, в Ивано-Франковске на улице Василия Стуса случился жуткий инцидент – ребенок выпал из окна многоэтажки.
К сожалению, девочка 2012 года рождения не выжила. Ребенок выпал с 9 этажа и получил несовместимые с жизнью травмы.
На месте трагедии работали следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и эксперты-криминалисты. Сейчас правоохранители устанавливают все детали инцидента.
К сожалению, такие инциденты не редкость. Так, поздно вечером 9 сентября в Николаеве из окна многоэтажки выпал 6-летний мальчик. Ребенок выпал с 7 этажа на крышу библиотеки на первом этаже. Он получил серьезные травмы, но врачи борются за жизнь мальчика.