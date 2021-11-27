В Ивано-Франковске горел поезд: видео с места происшествия

В Ивано-Франковске утром 27 ноября загорелся локомотив грузового поезда. Инцидент произошел на пути около железнодорожного вокзала.

Детали инцидента в Ивано-Франковске

На место происшествия выезжали спасатели. Они ликвидировали возгорание локомотива поезда.

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По предварительным данным, горело моторное отделение. Движение транспорта по улице Сагайдачного перекрыли.

Возле вокзала Ивано-Франковска загорелся поезд: смотрите видео

Похожий инцидент во Львове

29 октября на улице Городоцкой возле пригородного вокзала во Львове загорелся вагон поезда. К счастью, никто не пострадал, ведь поезд был непассажирским.

На место пожара выезжали спасатели. Они полностью ликвидировали огонь за 11 минут.

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