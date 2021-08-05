Ивано-Франковская ячейка "Голоса" в полном составе вышла из партии
Источник:"Голос. Ивано-Франковск"
Команда Ивано-Франковской городской организации "Голос" в полном составе вышла из партии. Члены организации заявили, что "не будут марионетками в чьих-то руках".
По словам политиков, "Голос" всегда выступал за честность, открытость, прозрачность и демократичность. Впрочем руководство партии проигнорировало эти идеи и принципы.
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В опубликованном заявлении франковского отделения говорится, что действующая глава партии с близким окружением решили узурпировать власть и распределить ее между своими доверенными людьми. Мол, точкой невозврата стала имитация "съезда партии", который на 85% состоял из лояльных людей к Кире Рудик.
Имея понимание того, что мы не являемся, не были и не будем марионетками в чьих-то руках, Ивано-Франковский городской центр в полном составе принял решение о выходе из политической партии "Голос",
– отметили члены политсилы.
Они также подчеркнули, что не собираются прекращать свою работу. А будут и дальше делать все возможное для процветания Ивано-Франковска и Украины вообще.
Раскол в "Голосе": последние новости
- 29 июля о выходе из партии "Голос" заявили сразу несколько народных депутатов, которые в Верховной Раде создали собственное объединение "Справедливость".
- Первой соответствующее заявление сделала Александра Устинова. Свое решение она объяснила тем, что Кира Рудик узурпировала власть в партии.
- Также о выходе из партии заявили Ольга Стефанишина, Соломия Бобровская и Ярослав Юрчишин.
- Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии 24 каналу отметил, что относится с уважением к решению коллег.