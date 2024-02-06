"Ивановец" потопили 6 дронов MAGURA: эти украинские БПЛА трудно увидеть в открытом море
Источник:CNN
В ночь на 1 февраля бойцы спецподразделения ГУР уничтожили российский ракетный катер. Для атаки использовали 10 дронов. Интересно, что 6 БПЛА попали в "Ивановец".
Подразделению ГУР, стоящему за атакой на "Ивановец", понадобилось лишь 6 морских беспилотников, чтобы поразить российский корабль с управляемыми ракетами.
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"Ивановец" поразили 6 украинских дронов MAGURA
В разведке сообщили, что ракетный катер "Ивановец" получил многочисленные попадания в корпус, прежде чем был потоплен беспилотниками в бухте оккупированного Крыма.
Издание со ссылкой на одного из операторов БПЛА отметило, что во время атаки использовали 10 беспилотников MAGURA, 6 из которых поразили и в конечном итоге потопили военный корабль.
Дрон MAGURA / Питер Радден / CNN
По словам оператора дрона, эти БПЛА длиной почти 6 метров, движутся на основе водного мотоцикла. Они имеют большой радиус действия – около 800 километров. Это дает подразделению свободу для запуска. Воздействие таких дронов впечатляет, однако, это деликатная работа.
Главное – почувствовать дрон. Если немного пережать, то можно потерять контроль над дроном,
– сказал оператор.
Добавил, что необходимо постоянно следить за движением беспилотника, а окончательную атаку цели часто контролируют вручную.
"Ни один военный корабль не может быть таким маневренным, как эти беспилотники"
Полезную нагрузку дрона можно увеличить с 250 до 300. Впрочем, в этом нет необходимости, отметил оператор. Интересно, что даже против некоторых из самых сильных кораблей Черноморского флота Москвы беспилотники доказали свою эффективность.
Их довольно сложно увидеть, особенно в открытом море. Такой размер затрудняет контроль над волнами, но также затрудняет задачу врага поразить нас,
– подчеркнул оператор.
Также рассказал, что вооружение на борту российских военных кораблей не рассчитывалось на беспилотники, поэтому такие цели, как "Ивановец", вынуждены использовать пушки, которые лучше подходят для поединков с другими кораблями.
Во время демонстрации беспилотников на Черном море журналисты увидели, как один беспилотник – идентичный тем, которые использовали против "Ивановца", совершал крутые повороты на скорости. Он маневренный по своей конструкции.
Ни один военный корабль не может быть таким маневренным, как эти беспилотники,
– подчеркнул оператор дрона.
"Ивановец" поразили 6 дронов MAGURA / Питер Радден / CNN
Детали от Кирилла Буданова
- Накануне начальник ГУР рассказал, что затопить вражеский катер удалось с помощью дронов украинского производства.
- Было 6 попаданий в корпус катера "Ивановец". Его атаковали бойцы спецподразделения ГУР МО Group 13 дронами MAGURA V5.
- Буданов отметил, что во время специальных мероприятий в период с 31 января по 1 февраля ведомство спланировало и осуществило уничтожение "Ивановца" на рейде к озеру Донузлав.
- "Во время уничтожения судна было совершено шесть прямых попаданий морскими беспилотниками в его корпус. В результате повреждения корабль перевернулся на корму и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция противника не имела успеха", – заявил глава ГУР.
- Кирилл Буданов подчеркнул, что это не последняя подобная атака на российский флот.