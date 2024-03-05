Битва за Бахмутское направление: в ВСУ четко ответили, взяли ли россияне Ивановское и Богдановку
В Вооруженных Силах Украины разъяснили ситуацию относительно Ивановского и Богдановки на Бахмутском направлении. Представитель 80-й ОШБр Роман Гасько предоставил последние данные об интенсивности боев и действиях врага.
Собственно, в эфире национального телемарафона представитель 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Роман Гасько прокомментировал ситуацию на Бахмутском направлении. По его словам, хотя бои ведутся с высокой интенсивностью, радикальных изменений на линии фронта не происходит, – информирует 24 Канал.
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Неуступчивость защитников
Гасько отметил, что ситуация с контролем над Ивановским и Богдановкой в Донецкой области ежедневно меняется, но полного контроля враг не имеет. Он также отметил, что оккупанты пытаются прорваться к Часовому Яру, используя все возможные виды вооружения.
Ситуация меняется постоянно в разные стороны, но говорить о полном контроле над тем или иным населенным пунктом по всей линии соприкосновения на нашем направлении не представляется возможным,
– акцентировал Гасько.
Представитель 80-й ОШБр также обратил внимание на рост роли дронов в боевых действиях, указывая на необходимость средств радиоэлектронной борьбы для эффективного противодействия. С наступлением лучшей погоды, по его словам, враг увеличивает использование бронетехники.
Дроны из-за своей точности и интенсивности применения сейчас доминируют. Поэтому РЭБ, как средства борьбы против дронов, одна из самых актуальных потребностей по все линии соприкосновения для защиты личного состава, вооружения и техники. Также они нужны для возможности ведения эффективных боевых действий.
Что нужно знать
- В начале марта 2024 года Илья Евлаш, начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица", сообщил о жестоких боях в Ивановском, где украинские военные героически сопротивляются атакам российских захватчиков.
- В то же время российские войска пытаются наступать в Богдановке, перебрасывая туда десантные подразделения и боевой резерв, что свидетельствует об их намерениях относительно Часового Яра.
- Противник осуществляет попытки пробиться вглубь нашей обороны, но украинские защитники держат линию соприкосновения и не дают ему двигаться вперед.
- Военный обозреватель Денис Попович акцентировал на стратегическом значении Часового Яра, отметив, что потеря этой высоты может открыть путь врагу на фланг и в тыл украинских войск, находящихся к югу от Бахмута.