Из 6 ракет ПВО сбили 2: в ОВА рассказали некоторые подробности вечерней атаки на Львов
Источник:телеграм Максима Козицкого
Российские оккупанты вечером 3 мая обстреляли Львовщину. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что на область летели 6 вражеских ракет.
Львовщину обстреляли во время воздушной тревоги, которую объявили почти по всей Украине. Кроме Львова, оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву, Одессе, Виннице и другим городам.
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Захватчики выпустили по Львовщине 6 ракет
Козицкий рассказал, что, по предварительной информации, над Львовщиной силы ПВО сбили 2 вражеские ракеты из 6, которые оккупанты выпустили.
- 3 ракеты попали в электрические подстанции во Львовской области.
- 1 – в электрическую подстанцию в Закарпатье.
Глава ОВА добавил, что, вероятно, ракеты летели из Каспийского региона.
Трем электрическим подстанциям во Львове нанесли существенные повреждения. Есть задержка в движении поездов,
– отметил Козицкий.
Кроме этого, 2 жителя области обратились в больницы с осколочными ранениями. По словам пострадавших, они находились недалеко от мест взрывов.
"Состояние пострадавших – средней тяжести. Спасибо воинам ПВК "Запад", которые делают сверхвозможное, чтобы уберечь нас от угроз из воздуха", – добавил глава ОВА.
Также он поблагодарил работников ГСЧС, Львовоблэнерго и Укрзализныци, которые оперативно ликвидируют последствия вражеских ударов и работают над восстановлением электроснабжения во Львове.
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