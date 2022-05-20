С "Азовстали" вышли около 1700 военных, Россия перебросит силы из города, – разведка Британии
Источник:Министерство обороны Великобритании
С металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе уже вышло около 1700 украинских военных. На заводе продолжает оставаться неизвестное количество украинских воинов.
Россия перебросит войска несмотря на их неготовность
Соответствующую информацию 20 мая сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании. В разведке отметили, что если Россия захватит Мариуполь, скорее всего, перебросит силы из города на другие направления на Востоке.
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Как сообщили в британской разведке, российским войскам, участвовавшим в боях за Мариуполь, требуется время на восстановление и доукомплектацию. Однако из-за давления высшего руководства на командование их, возможно, сразу бросят на другие направления.
Устойчивое сопротивление Украины в Мариуполе с начала войны означает, что российским силам оттуда нужна переукомплектация и восстановление, прежде чем их можно будет снова эффективно задействовать. Если делать это тщательно, это может быть длительный процесс,
– заявили британские разведчики.
Какова ситуация в Мариуполе
- Вооруженные силы России практически полностью уничтожили Мариуполь, который находится на грани экологической катастрофы. В ВОЗ предостерегли, что из-за отсутствия водоснабжения в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний, включая холеру.
- С начала полномасштабной войны в городе погибло около 22 тысяч человек, еще примерно 150 тысяч местных жителей до сих пор находятся в Мариуполе.
- В начале мая с "Азовстали", где находились гражданские, удалось провести эвакуацию мирных людей. 16 мая с "Азовстали" начали эвакуацию раненых украинских военных. Нашим воинам в Мариуполе отдали приказ сохранить жизнь.
- 19 мая заместитель командира полка "Азов" – "Калина" – сообщил, что операция по спасению защитников Мариуполя все еще продолжается.
- Известно, что украинских воинов вывозят на неподконтрольные территории Украины. В Генштабе ВСУ заявили, что понимают риски такой эвакуации, но надеются, что Россия сдержит слово.
- В институте по изучению войны предположили, что Кремль мог согласиться на эвакуацию с "Азовстали", чтобы провозгласить Мариуполь своим.
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