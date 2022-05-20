С "Азовстали" вышли около 1700 военных, Россия перебросит силы из города, – разведка Британии

С металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе уже вышло около 1700 украинских военных. На заводе продолжает оставаться неизвестное количество украинских воинов.

Россия перебросит войска несмотря на их неготовность

Соответствующую информацию 20 мая сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании. В разведке отметили, что если Россия захватит Мариуполь, скорее всего, перебросит силы из города на другие направления на Востоке.

Это важно Красный Крест посетил бойцов, которые вышли с "Азовстали": проверили условия содержания

Как сообщили в британской разведке, российским войскам, участвовавшим в боях за Мариуполь, требуется время на восстановление и доукомплектацию. Однако из-за давления высшего руководства на командование их, возможно, сразу бросят на другие направления.

Устойчивое сопротивление Украины в Мариуполе с начала войны означает, что российским силам оттуда нужна переукомплектация и восстановление, прежде чем их можно будет снова эффективно задействовать. Если делать это тщательно, это может быть длительный процесс,

– заявили британские разведчики.

Какова ситуация в Мариуполе

Это важно – куда вывезли азовцев из Мариуполя: Красный Крест регистрировал защитников: смотрите видео