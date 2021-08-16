Из Кабула хотят эвакуироваться 90 украинцев, но самолет пока не может вылететь

Уже 90 украинцев афганского происхождения и членов их семей хотят покинуть Афганистан. Сейчас дипломаты прорабатывают пути безопасной эвакуации населения.

Посольства должны предоставить украинцам максимальную помощь

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Таджикистане и Пакистане максимально помочь украинцам, которые сейчас находятся в захваченном Афганистане. Об этом журналистам 24 канала заявил спикер МИД Олег Николенко.

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Дипломаты формируют список граждан, изъявивших желание эвакуироваться. Речь идет о 90 украинцах афганского происхождения,

– рассказал Николенко.

МИД и посольства работают над безопасной эвакуацией украинцев. В частности, они думают привлечь возможности иностранных партнеров.

На борт будут брать афганцев

По словам Кулебы, в Кабуле уже есть украинский самолет, но вылететь он не может.

"Теоретически в какой-то момент он сможет вылететь, но сможет ли новый украинский самолет туда прибыть – это пока вопрос без ответа", – пояснил министр.

Кстати, на свободные места в самолете будут брать иностранцев, в частности – граждан Афганистана.

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Как украинцев будут эвакуировать из Афганистана

Чтобы получить помощь, украинцы должны сообщить посольствам Таджикистана и Пакистана:

контактные данные,

место пребывания в Афганистане.

Кстати, родственники в Украине также могут обратиться на горячую линию МИД.

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