В Беларуси хотят убрать из Конституции норму о нейтралитете
Источник:BELTA
Профильный комитет Беларуси имеет серьезные намерения внести некоторые изменения в Конституцию страны. Речь идет об отмене нормы о нейтралитете Беларуси.
Такое заявление 11 августа сделал председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.
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Планируется, что до 1 сентября проект изменений в Конституцию Беларуси доработают и внесут на рассмотрение самопровозглашенному президенту. Миклашевич также напомнил, что Александр Лукашенко во время своей большой пресс-конференции заявил о необходимости изменений в главный закон.
По мнению белорусского диктатора, в коррективах нуждаются:
- конституционное положение о стремлении Беларуси к нейтралитету;
- конституционный статус Всебелорусского народного собрания и его роли в системе государственной власти.
Ранее Лукашенко отметил, что сохранять "нейтралитет сейчас невозможно". Пока неизвестно, означает ли отказ от нейтралитета интеграцию с Россией.
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Самопровозглашенный президент Беларуси 9 августа дал пресс-конференцию, которой, как выразилась его оппонентка Светлана Тихановская, наговорит себе на Гаагу.
Главные тезисы
- Лукашенко заверил, что якобы Украина готовит боевиков, которых перебрасывают в Беларусь. Кроме того, по версии диктатора, к протестам в Беларуси причастны "бандеровцы с трезубцами".
- Также он пригрозил, что может перейти границу с Украиной. Лукашенко сказал, что если бы хотел поставить Украину на колени – "сделал бы это с Путиным за сутки".
- Он подчеркнул, что готов признать временно оккупированный Крым российским. Это произойдет тогда, когда "последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию".
- Диктатор пообещал украинцам в Беларуси выдать гражданство. Он заверил, что выдадут его до конца 2021 года.